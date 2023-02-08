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الرياضي

الهلال» يكتب التاريخ في «المونديال»

الهلال» يكتب التاريخ في «المونديال»
8 فبراير 2023 08:35

 
طنجة (أ ف ب) 

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دوّن الهلال السعودي، بقياده نجمه المتألق سالم الدوسري اسمه في تاريخ كأس العالم للأندية لكرة القدم، وبلغ المباراة النهائية بفوزه على فلامنجو البرازيلي «المنقوص» 3-2، في نصف النهائي في مدينة طنجة المغربية.
وفرض سالم الدوسري نفسه نجماً للمباراة، بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء، قبل أن يمرر كرة الثالث إلى الأرجنتيني لوتشيانو فييتو، وسجل هدفي فلامنجو بيدرو.
وتعقدت مهمة فلامنجو، بطل كوبا ليبرتادوريس، والذي خرج من الباب الضيّق للمسابقة، بعدما خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين، إثر طرد لاعبه وسطه جيرسون ببطاقتين صفراوين.
وفشل الهلال في التأهل إلى النهائي مرتين، حيث بلغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى عام 2019 في قطر، وخسر أمام فلامنجو بالذات 1-3، وعام 2021 في الإمارات أمام تشيلسي الإنجليزي صفر-1.
وأصبح الدوسري أكثر اللاعبين العرب تسجيلاً للأهداف في مونديال الأندية برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع المصري محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق.
وقال الدوسري الذي اختير أفضل لاعب في المباراة «جئنا للمشاركة، وطموحنا أعلى المراكز، والهلال يلعب دائماً للفوز بالألقاب ونستحق هذا المركز «النهائي»، وإن شاء الله نبقى يداً واحدة وقلباً واحداً ونعود بالكأس».
وأضاف: متعنا واستمتعنا وفزنا، ونحن دائماً نلعب تحت الضغط».
وبدوره هنأ الوليد بن طلال نادي الهلال بتأهله، فكتب عبر موقعه على «تويتر» قائلاً «نبارك لممثل وطننا كبير آسيا نادي الهلال، وصوله العالمية مرة أخرى وفاله الفوز، إما بطلاً لكأس العالم للأندية أو الثاني عالمياً».
وتابع: «وهديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب، وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب».
وكان الهلال في طريقه لتوديع البطولة في ربع النهائي عندما تقدّم عليه الوداد البيضاوي المضيف بهدف، قبل أن يدرك لاعب الوسط الدولي محمد كنّو التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من نقطة الجزاء، ليفرض وقتا إضافياً حسمه «الزعيم» بركلات الترجيح 5-3.
وبات الهلال أول فريق سعودي، وثالث فريق آسيوي، يبلغ نهائي كأس العالم للأندية، بعد كاشيما أنتلرز الياباني «2016»، والعين الإماراتي «2018»، وثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي «2013» والعين يصل إلى نهائي البطولة.
وفشل فلامنجو في أن يصبح ثالث فريق برازيلي يبلغ النهائي، في آخر أربع نسخ، علماً بأن آخر فريق من أميركا الجنوبية أحرز لقب هذه البطولة، كان مواطنه كورينثيانز عام 2012، عندما بدأت هيمنة أوروبية شهدت تتويج أنديتها تسع مرات توالياً.

الهلال
السعودية
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
المغرب
فلامنجو
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