فرايبورج وفرانكفورت إلى ربع نهائي كأس ألمانيا



برلين (أ ف ب)



بلغ فرايبورج ربع نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، بفوزه المتأخر على زاندهاوزن من الدرجة الثانية 2-صفر.

وانتظر فرايبورج حتى الدقيقة 87 لافتتاح التسجيل، عبر رأسية مدافعه النمساوي فيليب لينهارت، وأضاف «البديل» المهاجم نيلز بيترسن الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبلغ فرايبورج نهائي المسابقة في الموسم الماضي، علماً أنه يحتل المركز السادس في الدوري هذا الموسم.

في المقابل، مني زاندهاوزن بخسارته الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة، حيث يحتل المركز الخامس عشر في الدرجة الثانية، متقدماً بفارق نقطة عن صاحب القاع.

وحجز آينتراخت فرانكفورت، الفائز باللقب خمس مرات، مقعده في ربع النهائي بفوزه على دارمستاد من الدرجة الثانية 4-2.

ويدين فرانكفورت بفوزه إلى مهاجمه الدولي الفرنسي راندال كولو مواني الذي سجل هدفين «6 و90»، فيما أضاف الكولومبي رافايل سانتوس بوريه موري الثاني «44»، والياباني دايشي كامادا الثالث «62».

وسجل للخاسر النمساوي ماتياس هونساك «29 و31».

وما زال برمكان فرانكفورت، المنافس في الكأس وخامس الدوري، أن يحلم بثلاثية تاريخيه، حيث يلتقي نابولي الإيطالي في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانضم فرايبورج وفرانفكورت في ربع النهائي إلى بايرن ميونيخ ولايبزيج وشتوتجارت وأونيون برلين.