الهلال السعودي يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية

تأهل فريق الهلال السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية بفوزه الثمين 3-2 على فلامنجو البرازيلي، الثلاثاء، في الدور نصف النهائي للنسخة الـ19 من البطولة المقامة حالياً في المغرب.

وأصبح الهلال ثالث فريق عربي يتأهل إلى نهائي البطولة بعد الرجاء البيضاوي المغربي في 2013 والعين الإماراتي في 2018.

كما أصبح الهلال ثالث فريق من قارة آسيا يتأهل إلى المباراة النهائية، حيث سبق لكاشيما أنتلرز الياباني أن تأهل للنهائي في نسخة 2016 ثم العين في 2018.

ويلتقي الهلال في النهائي يوم السبت المقبل مع الفائز من المواجهة الأخرى بالدور نصف النهائي، والتي تجمع بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني، فيما يلتقي فلامنجو مع الخاسر في هذه المباراة يوم السبت أيضاً بمباراة تحديد المركز الثالث.

وأنهى الهلال الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما سالم الدوسري من ركلتي جزاء في الدقيقتين 4 و9 من الوقت بدل الضائع مقابل هدف سجله بدرو جييرمي في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، أضاف لوسيانو فييتو الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 70 فيما أحرز جييرمي الهدف الثاني له وللفريق البرازيلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.