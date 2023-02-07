الأربعاء 8 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الهلال السعودي يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية

الهلال السعودي يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية
8 فبراير 2023 01:10

تأهل فريق الهلال السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية بفوزه الثمين 3-2 على فلامنجو البرازيلي، الثلاثاء، في الدور نصف النهائي للنسخة الـ19 من البطولة المقامة حالياً في المغرب.
وأصبح الهلال ثالث فريق عربي يتأهل إلى نهائي البطولة بعد الرجاء البيضاوي المغربي في 2013 والعين الإماراتي في 2018.
كما أصبح الهلال ثالث فريق من قارة آسيا يتأهل إلى المباراة النهائية، حيث سبق لكاشيما أنتلرز الياباني أن تأهل للنهائي في نسخة 2016 ثم العين في 2018.
ويلتقي الهلال في النهائي يوم السبت المقبل مع الفائز من المواجهة الأخرى بالدور نصف النهائي، والتي تجمع بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني، فيما يلتقي فلامنجو مع الخاسر في هذه المباراة يوم السبت أيضاً بمباراة تحديد المركز الثالث.
وأنهى الهلال الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما سالم الدوسري من ركلتي جزاء في الدقيقتين 4 و9 من الوقت بدل الضائع مقابل هدف سجله بدرو جييرمي في الدقيقة 20.
وفي الشوط الثاني، أضاف لوسيانو فييتو الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 70 فيما أحرز جييرمي الهدف الثاني له وللفريق البرازيلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

أخبار ذات صلة
«ضربة سعودية» و«مفاجأة عالمية»!
الهلال «أرقام قياسية» في «المونديال»
المصدر: وام
مونديال الأندية
الهلال السعودي
فلامنجو
كأس العالم للأندية
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
أرشيفية
عربي ودولي
شولتس: بوتين «لن يحقّق أهدافه» في أوكرانيا
اليوم 16:02
الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
عربي ودولي
الأردن يسيّر 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا خلال يومين
اليوم 16:01
كأس مانشستر سيتي.. شغف كرة القدم في ضيافة أبوظبي
الرياضي
كأس مانشستر سيتي.. شغف كرة القدم في ضيافة أبوظبي
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©