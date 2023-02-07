لاعبو «الميركاتو الشتوي».. «7 نجوم» في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

فرض 7 من نجوم «الميركاتو الشتوي» أفضليتهم في «الجولة 20» لـ «دوري الدرجة الأولى»، والتي شهدت استعادة حتا لصدارة الترتيب على حساب منافسه الإمارات «الوصيف» بالفوز 3-2، فيما احتفظ دبا الحصن بمركزه الثالث بالتفوق على مضيفه فرسان هسبانيا 4-0، وصعد الحمرية للمركز الرابع بالتغلب على منافسه مصفوت المتراجع للمركز السادس بنتيجة 2-1.

وشهدت بقية مباريات «الجولة 20» التي أقيمت على مدار 4 أيام من الخميس وحتى مساء الاثنين، فوز العربي على الجزيرة الحمراء 3-0، والعروبة أمام جلف أف سي 3-1، والتعاون أمام مضيفه الذيد 1-0، فيما تغلب الرمس على بينونة 3-1، وعاد الفجيرة بنقاط الفوز الثلاث من ملعب سيتي 3-2.

وتصدر «الإعصار» الترتيب العام للدوري برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، مقابل 38 للإمارات «الوصيف» من 19 مباراة بالتساوي مع دبا الحصن «الثالث»، فيما عزز الحمرية مركزه الرابع برصيد 33 نقطة، مقابل 32 للعربي الخامس.

وتخطت أهداف دوري الأولى بنهاية الجولة 20 حاجز الـ 500 هدف لتصل إلى 501 هدف في 160 مباراة، فيما حافظ البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم «الصقور» على صدارة قائمة الهدافين برصيد 17 هدفاً، مقابل 13 لمنافسيه فارس الجابري «العربي»، وفيليب استوبرفيك «العروبة»، وحل رابعاً ليذبيري سيلفا لاعب «الصقور» برصيد 12 هدفاً.

ولفت نجوم «الميركاتو الشتوي» الأنظار خلال مباريات الجولة 20 التي شهدت تألقاً لافتاً للاعبين الجدد مع أنديتهم، بقيادة المهاجم الإنجليزي بينيك افوبي لاعب حتا الحالي واللاعب السابق لأندية بورنموث، ويلفرهامبتون، ستوك سيتي، وطرابزون سبور التركي.

وسجل افوبي «29 عاماً» الهدف الأول لحتا أمام ضيفه الإمارات 3-2، ليسهم في استعادة «الإعصار» لصدارة الترتيب، وهو الهدف الثاني في سجل المهاجم السابق لمنتخب الكونجو، في ثلاث مباريات خاضها بقميص «الإعصار» بعد الأول في مباراة سيتي 2-1 ضمن «الجولة 17».

وشهدت المباراة ذاتها، تسجيل المهاجم الوطني محمد خلفان لهدفه الأول مع حتا في تجربته الجديدة في «دوري الهواة» بعد انتقاله إلى صفوف «الإعصار» في «الميركاتو الشتوي» الحالي قادماً من ناديه السابق دبا، وسجل خلفان الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 52 بعد نحو 5 دقائق على مشاركته بديلاً في الحصة الثانية.

ووضع البرازيلي فيليب سوسي دا سيلفا مهاجم دبا الحصن بصمته التهديفية الخاصة في مباراته الثانية على التوالي مع فريقه أمام فرسان هسبانيا 4-0، بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 43، وهو الفوز الذي أمن احتفاظ دبا الحصن بمركزه الثالث في الترتيب برصيد 38 نقطة بفارق المواجهات أمام «الصقور» الوصيف، وكان الوافد البرازيلي الجديد افتتح رصيد التهديفي مع الحصن في مباراة الجولة 19 أمام الرمس 1-2، بعد دقيقة واحدة على مشاركته بديلاً في الحصة الثانية.

وانتظر البرازيلي فرانسيفالدو ليما المهاجم الجديد للعربي مباراته الرابعة في الدوري لينجح في افتتاح رصيده التهديفي بتسجيل هدفين في مباراة فريقه أمام سيتي 3-0، في المقابل سجل مواطنه طارق لوكاس مهاجم الرمس والمنتقل حديثاً لصفوف الأخير بعد تجربته في الموسم الماضي مع الذيد ومن قبلها النصر في دوري المحترفين، ثنائية هي الأولى أيضاً في سجله في مباراة الرمس وبينونة 3-1.

واحتفل البرتغالي بيرتينو جواو مهاجم الفجيرة، بباكورة أهدافه في مباراته الأولى بقميص «الذئاب» أمام مضيفه سيتي 3-2، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 10، في المقابل سجل الكاميروني لافيسا مونييتاه مهاجم سيتي هدف فريقه الثاني في الدقيقة 75، في مباراته الأولى مع سيتي بعد انتقاله مؤخراً لصفوف الأخير قادماً من ناديه السابق مسافي.