منتخب كرة الهدف يختتم استعداداته لـ«غرب آسيا»

عجمان (وام)

يضع منتخبنا الوطني لكرة الهدف للمكفوفين لمساته الأخيرة حالياً على آخر الاستعدادات للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق من عجمان الخميس وتستمر حتى 16 فبراير الجاري.

وينخرط المنتخب في معسكر مغلق في نادي عجمان لأصحاب الهمم الذي سيحتضن فعاليات البطولة، للدخول في أجواء المنافسات ورفع معدلات التركيز بهدف تحقيق مشاركة إيجابية تستهدف مركزاً متقدماً في المنافسة، واكتساب الخبرات الدولية اللازمة.

وزار ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، المنتخب أثناء التدريبات للاطمئنان على سير الأمور، حيث نقل للفريق تحيات محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنيّة، ومطالبة مجلس إدارة اللجنة بضرورة الحرص على اكتساب الخبرات من خلال المعسكر الحالي والمنافسات في البطولة.

وأكّد أهميّة المشاركة في بطولة غرب آسيا بالنسبة للمنتخب الوطني، والتي من خلالها سيكتسب اللاعبون الخبرة الدولية اللازمة لتطوير مستواهم الفني في اللعبة.

من جهته، أكد عبد العزيز الحمادي، إداري المنتخب، أنّ بداية التحضيرات لبطولة غرب آسيا كانت في تايلاند، حيث أقيم معسكر خارجي لمدة أسبوعين، وتلاه معسكر داخلي في جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، ومن ثم الدخول في المعسكر الحالي بنادي عجمان لأصحاب الهمم.

وأضاف: «الفرق المشاركة سيتم توزيعها على مجموعتين، كل مجموعة مكوّنة من 4 فرق، وكل الفرق المشاركة قوية ولديها حظوظ في المنافسة»، مشيراً إلى أنه يتوجه بالشكر إلى اللجنة البارالمبية الوطنية على ما تقدمه من دعم كبير ومتابعة حثيثة لمنتخب كرة الهدف، بما كان له أثر كبير على مستوى تطور أداء اللاعبين.