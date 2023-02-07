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الرياضي

تن هاج: الغيابات ليست مبرراً لعدم الفوز على ليدز

تن هاج: الغيابات ليست مبرراً لعدم الفوز على ليدز
7 فبراير 2023 20:12


مانشستر (رويترز) 

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تن هاج: «اليونايتد» مشروع «طويل الأجل»

قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد إنه لن يقدم أي أعذار بسبب الغيابات العديدة التي يعاني منها فريقه حال الفشل في هزيمة ضيفه المتعثر ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً الأربعاء.
ويفتقد يونايتد جهود لاعب الوسط المحوري كاسيميرو في المباريات الثلاث المقبلة للإيقاف بعد طرده في الفوز 2-1 على كريستال بالاس، بينما يغيب لاعب الوسط سكوت مكتوميناي والمهاجمان أنطوني مارسيال وأنتوني عن مباراة الغد للإصابة.
ويغيب لاعبا الوسط كريستيان إريكسن ودوني فان دي بيك عن الملاعب لفترة طويلة للإصابة.
وأبلغ تن هاج مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء: «لدينا تشكيلة والكثير من اللاعبين الجيدين المتاحين في هذا الفريق لا يشاركون في التشكيلة الأساسية دائماً. لذلك سيحصل آخرون على فرصة».
وقال: «بعد المباراة، لا يمكنني القول إن كاسيميرو لم يشارك وكذلك أنطوني مارسيال. لا، يجب علينا الفوز. هذا الفريق وكل اللاعبين يمثلون مانشستر يونايتد، لذلك عليهم تقديم أداء قوي غداً ويجب علينا الفوز بالمباراة بغض النظر عن اللاعبين الذين سيشاركون».
كما أكد المدرب الهولندي أن يونايتد لا ينوي تقديم استئناف على طرد كاسيميرو، قائلاً: إن النادي لا يعتقد أن الاستئناف ضد العقوبة سيكون ناجحاً.
ويستضيف يونايتد منافسه ليدز في مباراة مؤجلة من شهر سبتمبر الماضي عندما توفيت الملكة إليزابيث الثانية. 

مانشستر يونايتد
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