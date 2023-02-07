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كازاخستان في صدارة «دولية الفجيرة» للتايكواندو

كازاخستان في صدارة «دولية الفجيرة» للتايكواندو
7 فبراير 2023 20:45


الفجيرة (وام)
أحرز لاعبو ولاعبات كازاخستان أكبر عدد من الميداليات ضمن منافسات النسخة العاشرة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو المصنفة من عيار النجميتين، التي تقام في مجمع زايد الرياضي بمشاركة 36 دولة.

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وجمع الفريق الكازاخستاني 28 ميدالية ملونة من بينها 7 ذهبيات و6 ميداليات فضية و15 برونزية، وجاءت فرق ومراكز الإمارات في المركز الثاني بـ 18 ميدالية، بواقع 6 ميداليات ذهبية وفضيتين و10ميداليات برونزية. وتمكن الفريق الأوزبكي من تحقيق 11 ميدالية ملونة، وفازت أندية ومراكز المملكة الأردنية الهاشمية بأربع ميداليات ملونه، كما حققت المملكة العربية السعودية خمس ميداليات، في حين جاءت فرق تونس والمغرب تباعاً بعد أن أحرز لاعبوهم ميدالية ذهبية وأخرى برونزية. وفي باقي النتائج أحرزت الهند ميداليتين فضيتين وسلطنة عمان برونزية وبرونزية للجزائر وأخرى للبنان.
الجدير بالذكر أن البطولة استقطبت عدداً من أصحاب الإنجازات الأولمبية والعالمية ومنهم المصري سيف عيسى، المتوج ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والذي حقق أمس الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 80 كجم، واللاعبة الأوزبكية لانا أوسيبوفا، صاحبة ذهبية بطولة العالم، ومواطنتها فيروز صديكوفا صاحبة برونزية بطولة العالم.، إضافة إلى الإيرانية موبينا نيماتزاده، المتوجة ببطولة العالم ضمن منافسات وزن53 كجم.
وأعرب مدير البطولة نادر أبو شاويش عن سعادته بالمستويات المشاركة في البطولة، قائلاً: «تكمن أهمية البطولة في الاستفادة الفنية من خلال انخراط الناشئين مع لاعبين من أصحاب الإنجازات الأولمبية والعالمية، لهذا تكتسب بطولة الفجيرة سمعةً كبيرة كونها وجهة مصدرة وحاضنة لأبطال اللعبة». 

بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو
التايكواندو
اتحاد التايكواندو
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