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الرياضي

444 لاعباً في «دولية الفجيرة» للرماية الجبلية

444 لاعباً في «دولية الفجيرة» للرماية الجبلية
7 فبراير 2023 20:00

الفجيرة (وام)

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برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلقت التدريبات الرسمية لبطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية تمتد لـ3 أيام، تمهيداً لانطلاق المنافسات الرئيسية للبطولة الخميس المقبل، وتستمر حتى 11 فبراير الجاري.
وبدأ المتسابقون الذين بلغ عددهم 444 متنافساً من 43 دولة حول العالم التوافد إلى موقع البطولة بوادي غوب بدبا الفجيرة منذ الـ8 صباحاً وحتى الخامسة عصراً للتسجيل، والتعرف على طبيعة المكان من قرب قبل انطلاق المنافسات الرسمية، وصولاً إلى الجاهزية المطلوبة.
وتوزع المتنافسون على 8 منصات للرمي امتدت لمسافة 3 كيلومترات بمنطقة الوادي، وتضمنت كل منصة 3 مواقع للرماية بمجموع 24 موقعاً، حيث يرمي كل متسابق 200 هدف في إطار الإعداد للمسابقة الرسمية من أجل الحصول على المراكز الأولى على لائحة الترتيب.
وتضم البطولة أربع فئات هي المفتوحة، والكبار، والناشئين، والنساء يستخدمون الأطباق (الصحون) الطبيعية القابلة للتحلل والذخائر الصديقة للبيئة والتي تناسب مختلف الفئات العمرية. من جهته، أكد مدير البطولة سيف الزحمي أن البطولة في يومها الأول شهدت حماساً كبيراً من قبل المتسابقين الذين أشادوا بموقع الفعالية وتضاريسها، إضافة إلى سهولة الترتيبات وإجراءات التسجيل وتسليم الأسلحة من (المستودع المخصص لها ) للمتسابقين، وصولاً إلى منصات المنافسة. وأشار إلى أن هناك عدداً من الأنشطة المصاحبة للنسخة الأولى من البطولة ممثلة في تعاون نادي الفجيرة للفنون القتالية بتقديم فقرات عن رياضة القوس والسهم، إضافة إلى هيئة الفجيرة للسياحة والآثار وجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح واللتين شاركتا بالقرية التراثية والتي تضمنت مجموعة من المنتجات التقليدية والمأكولات المحلية والتحف التي تفوح منها أصالة التراث وعبق الماضي، وصاحب ذلك مجموعة من فرق الفنون الشعبية التي قدمت بعض الأهازيج والرقصات التي تعبر عن ثقافة المنطقة.
وكشف الزحمي عن رصد جوائز قيمة للمتسابقين تقدر بمليون درهم للفئات الأربع المشاركة، فضلاً عن تخصيص 400 ألف درهم جوائز عينية للرماة المشاركين لمنح الجميع فرصة الفوز في البطولة. 

الرماية
الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
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