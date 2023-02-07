منتخب الجودو يستعد لـ «طشقند جراند سلام» بمعسكر داخلي



أبوظبي (وام)



ينتظم منتخبنا الوطني للجودو الخميس في معسكر إعداديا داخلي حتى نهاية فبراير المقبل، قبل المشاركة في بطولة «طشقند جراند سلام»، من 3 إلى 5 مارس المقبل.وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، منح اللاعبين فترة راحة عقب المشاركة في بطولة «باريس جراند سلام»، والتي شهدت تألقهم في مختلف الأوزان، حيث تصدر الفريق المنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني في بطولة طشقند، ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، وتضم البعثة 3 لاعبين، هم اللاعبة باتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم، واللاعب تلال شفيلي في وزن تحت 66 كجم، وزميله جريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، أن الآمال كبيرة على اللاعبين لتحقيق المزيد من النقاط للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وأضاف: «نأمل في أن يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم لمواصلة المشوار، وتحقيق الهدف المطلوب».

ويشارك منتخب السيدات في بطولة تل أبيب من 16 إلى 18 فبراير الجاري، بلاعبتين، هما ميثاء النيادي، في وزن تحت 52 كجم وباتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم.