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الرياضي

يلينا تكسب كولينز في ثاني أيام «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»

يلينا تكسب كولينز في ثاني أيام «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»
7 فبراير 2023 18:00


أبوظبي (وام)
فازت اللاتيفية يلينا أوستابينكو المصنفة الـ12 عالمياً على وصيفة بطولة أستراليا المفتوحة 2022، الأميركية دانييل كولينز، ضمن منافسات ثاني أيام بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، التي تقام بنسختها الأولى في مركز التنس الدولي، بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.
وتقام البطولة بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن بطولات رابطة اللاعبات المحترفات تصنيف 500 نقطة، بمشاركة 20 من أبرز لاعبات التنس المحترفات على مستوى العالم.
وجاء فوز اللاتيفية يلينا، بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6/7 - 6/1 - 5/7 في المنافسات الفردية، وذلك ضمن الدور الـ 32 من البطولة.
وأسفرت باقي نتائج المباريات الـ 10 في المنافسات الفردية عن فوز البلجيكية اليسي ميرتنز على الإيطالية مارتينا تريفيسان بمجموعتين بنتيجة 0/6 - 2/6، لتضمن تأُهلها لمنافسات دور الـ 16.
كما تمكنت الأوكرانية مارتا كوستيوك من إثبات حضورها في الجولة التالية بعد تقديمها أداء مميزاً ضد الرومانية سورانا كيرستيا بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 2/6-6/1-2/6.
وأسفرت نتائج مباراتي الزوجي في الدور الـ 32 عن خسارة الهندية سانيا ميرزا والأميركية بيثاني ماتيك ساندز من البلجيكية كيرستن فليبكنز والألمانية لورا سيجموند بمجموعتين بنتيجة 3/6 - 4/6، وفي المباراة الثانية فازت الهنغارية تيميا بابوش والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش على الزوجي الروسي فيرونيكا كوديرميتوفا وليودميلا سامسونوفا بمجموعتين 6/3 - 6/4.

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وضمن الدور التأهيلي للفردي فازت الكندية ليلا فيرنانديز على الأوكرانية كاثرين زافاتسكا بمجموعتين بنتيجة 6/1 - 6/4، لتواجه الأميركية شيلبي روجرز.

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
مبادلة
الاتحاد الدولي للاعبات التنس المحترفات
مجلس أبوظبي الرياضي
التنس
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