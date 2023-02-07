جيراود ورايسا يحصدان الذهب في مونديال التزلّج على اللوح

الشارقة (الاتحاد)

فاز المتزلّجان أورلين جيراود ورايسا ليل ببطولة العالم «ستريت 2022» في ميدان التزلّج على اللوح بالجادة في الشارقة، حيث فاز الفرنسي جيراود في فئة الرجال، في حين فازت البرازيلية ليل ذات الـ 15 ربيعاً في فئة النساء.

وتُنظّم بطولة العالم «ستريت 2022» وبطولة العالم «بارك 2022» بالتعاون بين مؤسسة «World Skate» والمطور الرئيسي شركة أراد، وتستمر البطولتان حتى 12 فبراير في ميدان التزلّج على اللوح بالجادة، وهي البطولات المؤهلة للألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتفوّق المتزلّج جيراود على متنافسيه في بطولة العالم «ستريت 2022» في المحاولة الرابعة والأخيرة في جزئية المهارات البهلوانية والتي ارتقى من خلالها إلى أعلى مرتبة بعد أن كان متأخراً بين المتزلّجين، وتمكن من خلال مهارة الـ 360 الخلفية من الحصول على 91.48 نقطة، ومن ثم الفوز بالميدالية الذهبية بمجموع 269.33 نقطة. وجاء بعده المتزلج البرتغالي جوستافو ريبيرو والذي حصد 267.38 نقطة وفاز بالميدالية الفضية، وتلاهما المتزلج الياباني أونوديرا جينوو ذو الـ 12 ربيعاً على إثر فوزه بالميدالية البرونزية وبمجموع 263.04 نقطة.

وشَهِدت فئة الإناث منافسة شرسة بين المتزلجّات، حيث كانت النتائج متقاربة جداً بين المراكز الثلاثة الأولى، حيث جمعت المتزلّجة الفرنسية لِيل 83.32 نقطة في أفضل جولة، بالإضافة إلى 85.04 و87.22 نقطة ضمن أعلى نقاط مهارات لتحصل على مجموع إجمالي بلغ 255.58 نقطة وتحصد الميدالية الذهبية، وجاءت الأسترالية كلوي كوفيل ذات الـ 12 ربيعاً في المرتبة الثانية بمجموع 253.51 نقطة، واليابانية موميجي نيشيا الثالث بفارق لا يتعدى النقطة الواحدة بمجموع 253.30 نقطة.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أراد: «نبارك لجميع المشاركين في بطولة العالم للتزلّج على اللوح (ستريت 2022) والتي أقيمت بميدان الجادة للتزلّج في إمارة الشارقة، حيث كانت فعالية مفعمة بالحيوية والإثارة والمهارات المميزة، وعلى مستوى عالمي يليق بهذه الرياضة المتنامية».