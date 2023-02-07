موراي يؤكد المشاركة في «دبي الحرة للتنس»

دبي (الاتحاد)

كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن تأكيد مشاركة أسطورة التنس البريطاني آندي موراي في منافسات البطولة خلال الشهر الجاري، بعد قبوله دعوة رسمية من الجهات المنظمة للعام الثاني على التوالي، ليعزز قائمة المشاركين في هذه البطولة السنوية المميزة التي تضم ثمانية مصنفين بين أفضل 20 لاعباً في العالم. وتستمر البطولة لمدة أسبوعين بين 19 فبراير الجاري و4 مارس المقبل، وتبدأ منافساتها بإقامة بطولة سوق دبي الحرة للتنس لفئة السيدات.

ونجح اللاعب الاسكتلندي المولد في بناء مسيرة رياضية استثنائية بفوزه بثلاثة ألقاب في بطولات الجراند سلام وتحقيقه التصنيف الأول عالمياً عام 2016، وأصبح في ذلك العام، لاعب التنس الوحيد الذي يفوز بميداليات ذهبية أولمبية متتالية في المسابقات الفردية. ونجح موراي في الوصول إلى نهائيات البطولة في مناسبتين، حيث حقق فوزاً على اللاعب فرناندو فيرداسكو عام 2017، ليعاني بعدها من إصابات متكررة أدت إلى تراجع تصنيفه العالمي.

وتلقى موراي العام الماضي دعوة للمشاركة في البطولة التي تستضيفها دبي، وذلك بعد أن أصبح أول بريطاني في فئة الرجال يحقق لقب جراند سلام في بطولة أميركا المفتوحة 2012 منذ 77 عاماً. وشارك موراي في فعالية التنس من فئة الـ 500 نقطة للمرة الأولى منذ فوزه باللقب قبل خمس سنوات، حيث وصل إلى دور الـ 16 من البطولة. ويتطلع اليوم إلى تحقيق نتائج مميزة في البطولة، لا سيما بعد أدائه الواعد ضمن منافسات بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.

وفي هذا الإطار، قال آندي موراي، الفائز مرتين ببطولة ويمبلدون: «تتبادر إلى ذهني الذكريات الجميلة بمجرد العودة إلى دبي، ومنها لقب بطولة عام 2017 وفوزي بالمباراة النهائية التي جمعتني بفرناندو فرداسكو. وتُعد بطولات سوق دبي الحرة للتنس فرصةً مثالية بالنسبة لي لمواصلة تعزيز تصنيفي العالمي من جديد، وخصوصاً بعدما أصبحت أتمتع بصحة أفضل وعودة مستواي نوعاً ما إلى سابق عهده».

وتشهد البطولة أيضاً مشاركة قائمة من أساطير الكرة الصفراء، من بينهم نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً والذي يسعى للفوز بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه، وأندري روبليف، بطل الدورة الماضية، ودانييل ميدفيديف، الفائز بلقب بطولة أميركا المفتوحة عام 2021، وألكسندر زفيريف، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية، وفيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف السابع عالمياً وغيرهم الكثير.