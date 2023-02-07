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الرياضي

«أبيض الشاطئية» يستعد لكأس آسيا بـ9 تجارب

«أبيض الشاطئية» يستعد لكأس آسيا بـ9 تجارب
7 فبراير 2023 16:00

دبي (الاتحاد)

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يُواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية تحضيراته استعداداً للمشاركة في كأس آسيا، التي تستضيفها مدينة باتايا في تايلاند خلال الفترة من 16 إلى 26 مارس المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات.
وينتظر أن يؤدي المنتخب خلال الفترة المقبلة 9 مباريات ودية ضمن التحضيرات الجارية، ويبدأ برنامج التجارب الإعدادية بالمنتخب الكويتي الذي يصل الدولة اليوم، ويواجه منتخبنا ثلاث مرات في أيام الخميس والجمعة والسبت.
وسيتواصل برنامج التجارب الإعدادية لـ«أبيض الشاطئية»، الذي ينتظر أن يخوض ثلاث مباريات ودية أمام المنتخب المغربي، ومثلها في مواجهة المنتخب الروسي، فيما تتواصل التدريبات اليومية التي يهدف من خلالها الجهاز الفني للوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية قبل انطلاقة البطولة.
يذكر أن منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يلعب ضمن المجموعة الثانية في كأس آسيا، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إيران وماليزيا وأوزبكستان.
من جانبه أعلن بدر حارب، مدير منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، أن المنتخب سيواصل إعداده حتى موعد البطولة، مشيراً إلى أن التحضيرات تسير بشكل جيد، وأن التجارب الإعدادية التي سيخوضها المنتخب ستفيد الجهاز الفني كثيراً، خاصة أنها في مواجهة منتخبات قوية ومتمرسة.
وقال: «حرصنا على توفير مباريات إعدادية قوية للمنتخب حتى يقف الجهاز الفني على مستوى اللاعبين، ونتطلع للخروج منها بفوائد فنية كبيرة، بصرف النظر عن النتائج، لأن المهم في مثل هذه المباريات هو اكتساب مزيد من الخبرة من خلال الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة».
وأضاف: «يستمر المنتخب في أداء تدريباته جنباً إلى جنب مع خوضه لمباريات ودية، ونسعى لتوفير أفضل إعداد لمنتخب الشاطئية وهو يتأهب لخوض البطولة الآسيوية، التي نأمل أن يحقق خلالها نتائج جيدة».

الكرة الشاطئية
اتحاد الكرة
بدر حاربمونديال الكرة الشاطئية
كأس آسيا
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