«الأبيض» يُعدل موعد «معسكر مارس» بسبب «غرب آسيا»

معتز الشامي (دبي)

أعلن اتحاد غرب آسيا، مساء أمس، عن اعتذار اتحاد الكرة عن عدم استضافة بطولة غرب آسيا لكرة القدم، والتي كان مقرراً أن تستضيفها الدولة في مارس المقبل، وذلك بعد أن أبدت عدة اتحادات مجاورة، عدم رغبتها في خوض البطولة في التوقيت الحالي، أمام تعنت اتحاد غرب آسيا بالتمسك بإقامتها في مارس المقبل، ورفض مقترح تم تقديمه بترحيلها حتى سبتمبر المقبل.

وأمام الإصرار على إقامة البطولة في ذلك التوقيت، أبدت بعض الاتحادات عدم قدرتها على المشاركة، خاصة في ظل تكرار توقف الدوريات المحلية بسبب مونديال 2022 في قطر، الذي أقيم من نوفمبر إلى ديسمبر الماضيين، ثم بطولة «خليجي 25»، التي أقيمت في العراق يناير الماضي، حيث توقفت أغلب دوريات المنطقة بسبب البطولتين لأكثر من 55 يوماً متقطعة، وبالتالي سيكون من الصعب إيقاف جديد ربما يزيد على 20 يوماً.

كما لم يتم التوصل لاتفاقات تسويقية لرعاية البطولة، وعدم الاتفاق على الأمور اللوجستية وغيرها لاستضافة 12 فريقاً، بعد توجيه الدعوة لمنتخب تايلاند للمشاركة، فيما يدرس اتحاد غرب آسيا، البحث عن بدائل لتنظيم البطولة ونقلها لدولة أخرى، ولكن بعد تقليص عدد منتخباتها بعد اعتذار المنتخب القطري، وعدم رغبة المنتخب السعودي في المشاركة، بالإضافة للمنتخب الكويتي.

وعلى الجانب الآخر، تعقد لجنة المنتخبات باتحاد الكرة اجتماعاً خلال الساعات المقبلة، مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة رودولفو أروابارينا، وذلك للوقوف على إعادة ترتيب البرنامج الخاص بالمنتخب لتجمع مارس المقبل.

وينتظر أن يتم تقليص أيام تجمع المنتخب، والتي كان مقرراً أن يدخله «الأبيض» في 12 مارس للتحضير لبطولة غرب آسيا، التي كانت تقام من 20 مارس وحتى الثاني من أبريل، ولكن بعد إلغاء البطولة يتوقع أن يدخل المنتخب معسكراً مغلقاً خلال النصف الثاني من مارس، أو ترحيل موعد التجمع 5 إلى 6 أيام على أقل تقدير، وهو ما يستدعي إعادة جدولة مباريات الدوري، بحيث يتم تقديم الجولة 20 لتقام قبل معسكر المنتخب وليس بعده، أو تقديم مباريات ربع نهائي كأس رئيس الدولة، حيث يتم التنسيق حالياً بين الرابطة والاتحاد لبحث الخيارات المتاحة التعديلات المرتقبة.

من جهة ثانية، بدأت لجنة المنتخبات التواصل مع اتحادات آسيوية وأفريقية وأوروبية، لبحث إمكانية الترتيب لخوض تجربة أو تجربتين وديتين في معسكر مارس المقبل، بهدف زيادة تجهيز المنتخب، ووقوف الجهاز الفني على أبرز العناصر من اللاعبين المميزين في الدوري المحلي، خاصة أن تشكيلة «الأبيض» خلال الفترة المقبلة ستشهد عدة تغييرات عن تلك التي ظهرت في «خليجي 25»، من حيث عودة المصابين أو استدعاء بعض العناصر التي قدمت مستويات مميزة مع أنديتها، وتتم متابعتها عن قرب حالياً.