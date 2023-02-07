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ألكاسير.. «ملك التمريرات الذهبية»

ألكاسير.. «ملك التمريرات الذهبية»
7 فبراير 2023 16:30

علي معالي (دبي)
عبر الإسباني باكو ألكاسير مهاجم فريق الشارقة عن سعادته بفوز «الملك» في المباراة الأخيرة برباعية نظيفة على بني ياس في الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ومع فرحة الانتصار نوه «القناص الملكي» عن أسفه لعدم التسجيل في مرمى السماوي، قائلاً: «الأهداف سوف تأتي لاحقاً، ولكن ما يهمني ويسعدني الآن هو أن فريقي حقق الانتصار والفوز بالنقاط الـ 3 ولابد من الاستمرار في العمل الجاد لتحقيق ما نريده».
وكان ألكاسير قد تألق في المباراة الأخيرة ليس في التهديف، بل في صناعتها، حيث قام بتمريرتين ذهبيتين نجح البرازيلي كايو لوكاس في تسجيل هدف الشارقة الثالث في الدقيقة 59، والتمريرة الثانية للمدافع خالد الظنحاني سجل منها الهدف الرابع في الدقيقة 63.
ويصل عدد تمريرات ألكاسير في 15 جولة إلى الرقم (4)، منها 3 تمريرات في مباراتي بني ياس ذهاباً وإياباً في دوري أدنوك للمحترفين، حيث مرر الهدف الثالث إلى زميله لوان بيريرا في مباراة بني ياس في الجولة الثانية، والتي انتهت يومها بفوز «الملكي» بثلاثية نظيفة، والتمريرة الذهبية الثانية كانت لزميله كايو لوكاس في مباراة خورفكان في الجولة الرابعة، والتي انتهت أيضاً بفوز الشارقة بثلاثية نظيفة.
ثم جاءت المباراة الأخيرة ضد بني ياس ليصنع هدفين لكل من كايو وخالد الظنحاني، ويصبح ألكاسير هو «ملك التمريرات الذهبية»، يليه بيانيتش وعثمان كمارا، ولكل منهما 3 تمريرات، وتمريرتان لكل من كايو ولوان بيريرا، وكان المهاجم الإسباني قد سجل حتى الآن 6 أهداف في الدوري خلال مشاركته في 14 مباراة.

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