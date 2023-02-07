«سبينس دبي 92».. الطريق إلى مونديال الدراجات

رضا سليم (دبي)

كشفت اللجنة المنظمة لسباق «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية تفاصيل النسخة 13، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، التي تقام يوم 19 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 2000 دراج، والذي يندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للعبة وضمن فعاليات «جران فوندو» العالمية للدراجات الهوائية، والمؤهلة إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية، التي تقام في شهر أغسطس المقبل في مدينة جلاسكو باسكتلندا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وحضره ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، وأرويك جيرد مدير عام التسويق لمجموعة سبينس، وستيوارت هويسون رئيس سباق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، وشيراز خان رئيس العمليات التشغيلية في مجموعة آستر الطبية، وكارين سينج مديرة التسويق في مجموعة توتال للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتم استعراض مسار السباق الذي يمتد لمسافة 95.4 كم، بداية من استاد مدينة دبي الدولية ويمر خلاله الدراجون بأبرز وأشهر المعالم السياحية بدبي من بينها أبراج بحيرات جميرا، جميرا جولف إستيت، مدينة إكسبو دبي، والقرية العالمية، وينتهي السباق في ذات مكان الانطلاق باستاد دبي الدولي.

كما تم الكشف عن أبرز القمصان التي يرتديها أبرز الدراجين المشاركين في السباق، ويتنافس المتسابقون من فئة النخبة، على جوائز مالية قدرها 36 ألف درهم، مقدمة من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، حيث سينال الفائزان، عن فئة الرجال وعن فئة السيدات، في المركز الأول، 10 آلاف درهم لكل منهما، بينما ينال صاحبا المركز الثاني 5 آلاف درهم لكل منها، و3 آلاف درهم لكل من الفائزين المركز الثالث.

وقال ناصر أمان آل رحمة: «نحن فخورون بتنظيم النسخة الثالثة عشرة، حيث يواصل هذا الحدث الدولي الرائع تحقيق النمو في أعداد المشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من 2000 مشارك من مختلف دول العالم، وأصبح حدثاً استثنائياً يتطلع إليه محبو رياضة الدراجات الهوائية وأصبح أحد أهم سباقات جران فوندو العالمية، التي تقام في 22 مدينة حول العالم من أبرزها دبي، ويتأهل 20% من المشاركين في 11 فئة عمرية من سباق سبينس دبي إلى النهائي العالمي الأكبر من نوعه في العالم الذي يقام هذا العام في جلاسكو باسكتلندا في شهر أغسطس المقبل، والذي يجمع المتأهلين من 13 بطولة عالمية من مختلف قارات العالم».

وأضاف: «تحتل رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات عموماً وفي دبي على وجه الخصوص مكانة مميزة وتحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، حيث تضم دبي المسارات والمضامير المصممة وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية التي تمتد إلى مئات الكيلومترات، وتربط بين جميع المناطق والأحياء، مما يمنح الفرصة لكافة فئات المجتمع لممارسة هذه الرياضة الرائعة باستمرار، كما تستضيف دبي سنوياً العديد من البطولات المحلية والدولية التنافسية والمجتمعية المختلفة، ويمر الدراجون عبر أشهر وأجمل المواقع السياحية والحضارية المميزة في دبي، من بينها مدينة إكسبو التي جمعت أكثر من 190 دولة خلال فعاليات إكسبو دبي 2020 وزارها أكثر من 24 مليون زائر، واليوم تجمع مدينة إكسبو العالم مرة أخرى من خلال الرياضة».

وقال منصور بوعصيبة: «هذا الحدث ولد كبيراً ونرى كل عام تطوراً كبيراً في عدد المشاركين والفئات، يتميز هذا السباق أن 20% يتأهلون لبطولة العالم يعطي انطباعاً أن هذا حدث كبير، لذلك سيكون التحدي كبيراً، الحكومة الرشيدة أعطت اهتماماً كبيراً لرياضة الدراجات من خلال إنشاء المسارات في جميع أنحاء الإمارات، تحتضن الدولة أهم الأحداث الرياضية خاصة في الدراجات الهوائية، وينطلق طواف الإمارات العالمي للسيدات يوم الخميس الذي يعد إنجازاً لدولة الإمارات، لأنه إلى جانب تطوير الجانب الرياضي فإنه يدعم الجانب السياحي من خلال إبراز أفضل وأهم المواقع السياحية في دولة الإمارات للعالم، ونتمنى التوفيق للعالم في هذا السباق ونتمنى أن نرى منافسات قوية».