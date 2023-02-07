«سياحة عجمان» تتوّج الفائزين في «سباق مصفوت الجبلي»



دبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان منافسات سباق مصفوت الجبلي بنسخته الثالثة، وسط مشاركة كبيرة من المحترفين والهواة ومحبّي رياضة الجري، وانطلق السباق من متحف مصفوت على طول مسافة 8 كيلومترات بين أحضان الطبيعة الخلابة في إحدى أهم المناطق الجبلية في الإمارات، فيما تم تقسيم المشاركين إلى فئات الإماراتيين والفئة المفتوحة، بمشاركة كافة الفئات العمرية من الجنسين.

وتعدّ منطقة مصفوت الجبلية مكاناً مثالياً لهواة رياضة الجري وعشاق الهواء الطلق على حد سواء، وهي جوهرة معروفة بين السكان المحليين بارتفاعها الكبير مقارنةً بالمدن المحيطة، وجبالها الصخرية الشهيرة ومناظرها الخلابة المناسبة للنزهات والتجمّعات العائلية، كما يسهّل موقع عجمان الاستراتيجي الوصول إليها من طرق مختلفة. ولهذا يعتبر هذا السباق أحد أهم الفعاليات الرياضية التي تقيمها دائرة التنمية السياحية لإبراز المناطق الطبيعية للإمارة، والترويج لها كوجهة متميزة للسياحة الرياضية، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة المحلية والدولية.

وأكّد محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن الدائرة تولي رياضات الجري أهمية كبيرة لما لهذا النوع من الفعاليات من شعبية واسعة، ولكونها تساهم في تعزيز نمو النشاط السياحي في الإمارة، كما تحرص الدائرة من خلال هذا السباق على تنويع أنشطتها وبرامجها، مما يزيد الثقة بالمنتج السياحي الذي تقدّمه الإمارة لزوارها.

وأضاف أن سباق مصفوت الجبلي يؤكّد اهتمام سياحة عجمان بكافة الوجهات المميزة ضمن الإمارة، والتي من خلالها تقوم بتعريف الزوار بالخصائص والمزايا الترفيهية والثقافية لكل منطقة فيها، بهدف تنشيط كامل القطاعات الحيوية في الإمارة.

وتم تنظيم سباق مصفوت الجبلي بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، وبدعم من الشركاء الاستراتيجيين ممثلين في المستشفى السعودي الألماني كراعٍ ذهبي، وشركة غلفا للمياه كراعٍ رسمي للمرطبات، وشرطة عجمان، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وفريق ساند التطوعي، وفريق نبض الإمارات التطوعي، وإنفينيتي جيم.