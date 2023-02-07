«دعوة للعب من أجل ميسي».. هكذا طلب مدرب سان جيرمان

باريس (أ ف ب)

يستهل باريس سان جيرمان أسبوعاً قد يحدّد بنسبة كبيرة مصيره هذا الموسم، بالحلول ضيفاً على غريمه التقليدي مرسيليا في الدور ثمن النهائي من كأس فرنسا لكرة القدم الأربعاء، ثم مواجهة موناكو العنيد السبت، في الدوري المحلي، قبل اللقاء المرتقب ضد بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

سيحلّ إذاً فريق العاصمة ضيفاً على ملعب فيلودروم، في محاولة للإبقاء على آماله في إحراز اللقب الذي ضاع منه الموسم الماضي، بعد أن توج ست مرات في آخر سبع سنوات قبل ذلك.

ثم يحل سان جيرمان ضيفاً على موناكو على ملعب لويس الثاني في عقبة، في محاولته للمحافظة على لقبه بطلا للدوري الفرنسي، علماً أنه يتقدم على منافسيه المباشرين مرسيليا ولنس بفارق 8 نقاط.

ويملك سان جيرمان سجلاً رائعاً في مواجهة مرسيليا في مسابقة الكأس، بفوزه على منافسه 10 مرات في آخر 11 لقاء جمع بينهما في هذه المسابقة، بينها مباراتان نهائيتان في العقدين الأخيرين، بيد أن كتيبة المدرب كريستوف جالتييه لم تفز سوى مرة واحدة في أوّل أربع مباريات منذ مطلع العام الحالي، قبل أن تتفوق على مونبلييه وتولوز في الأيام الأخيرة.

ويتعين على سان جرمان خوض المباراة في غياب نجمه كيليان مبابي الذي تعرض للإصابة وسيغيب لأسبوعين إضافيين عن الملاعب.

يتوقع عودة لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي إلى صفوف فريق العاصمة بعد انتهاء فترة إيقافه، في حين عاود النجم البرازيلي نيمار تدريباته مع الفريق في الأيام الأخيرة بعد إصابة عضلية ومن المتوقع مشاركته.

وناشد جالتييه لاعبي فريقه ببذل جهود مضاعفة لمساعدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال في هذا الصدد: «أدعو الفريق للعب من أجل ليو والقيام بالعمل من أجله، يتعين علينا تحريره من بعض المهام. يتعين على زملائه مضاعفة الجهود عندما يتعين الأمر باسترجاع الكرة، ومن ناحية التمركز على أرضية الملعب من أجل أن يتمكن من تمرير الكرات في الأماكن الضيقة والتي هي عملة نادرة في أيامنا».

في المقابل، تعرض مرسيليا لهزيمة مفاجئة على أرضه في الدوري في نهاية الأسبوع ضد جاره نيس 1-3، هي الأولى له بعد 10 مباريات بلا هزيمة.

وشارك في صفوف مرسيليا مهاجمه البرتغالي الجديد فيتينيا القادم إليه من براجا في صفقة بلغت 34.3 مليون يورو، لكن مدربه الكرواتي إيجور تودور أخرجه في نهاية الشوط الأول.

وقال تودور: «قمنا بأشياء جيدة منذ مطلع الموسم، وبالتالي كوننا خسرنا مباراة واحدة لا يعني بأننا سنفتقد إلى الثقة، بل على العكس من ذلك».

ومنعت الشرطة أنصار سان جيرمان في التواجد في مدرجات ملعب فيلودروم، نظراً للعداوة الكبيرة بين الطرفين «لأن المواجهات السابقة بين الفريقين أسفرت عن اضطرابات خطيرة» بحسب قولها، حتى أنها منعت جماهير سان جرمان حتى من إقامة تجمعات سيّارة أو راجلة في محيط الملعب.

في المقابل، يلتقي ليون الذي يعاني في الدوري بقيادة مدربه لوران بلان مع ليل، في حين يحل نانت حامل اللقب الموسم الماضي ضيفاً على انجيه متذيل الترتيب في الدوري المحلي.