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الرياضي

«المترو» ينقل متسابقي ماراثون دبي مجاناً

«المترو» ينقل متسابقي ماراثون دبي مجاناً
7 فبراير 2023 14:45


دبي (الاتحاد)
اكتملت الترتيبات الخاصة بانطلاقة ماراثون دبي العالمي في نسخته الثانية والعشرين، والمقرر صباح يوم الأحد المقبل من أمام قبة الوصل بمدينة إكسبو دبي، ويحظى العرس العالمي بدعم كبير من مجلس دبي الرياضي وبشعبية كبيرة على الساحة الرياضية العالمية ويعتبر أحد أسرع سباقات الجري للمسافات الطويلة العالمية، حيث وصل نخبة من العدائين من جميع أنحاء العالم للمشاركة فيه.
وسيكون الماراثون في ثوبه الجديد داخل وحول مدينة إكسبو وستقوم قنوات دبي الرياضية ببث الحدث على الهواء مباشرة، وتم بالفعل تشييد أبراج الكاميرات التي ستتابع الحدث لحظة بلحظة، وعمدت اللجنة المنظمة إلى اختيار خط سير السباق الجماهيري ومسافته 10 كيلومترات والسباق العائلي ومسافته 4 كيلومترات داخل حرم مدينة إكسبو، بينما اختير خط سير الماراثون الرئيسي ليقام حول المدينة ومسافته 42.195 كيلومتر.
كما أعلنت اللجنة المنظمة أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي قررت نقل المشاركين في الماراثون عبر المترو بالمجان، وذلك لتسهيل مشاركتهم وإنجاح الحدث، حيث من المقرر أن يبدأ المترو عمله خصيصاً لهم من الساعة الرابعة فجراً.
وسيكون العداؤون القادمون من إثيوبيا أقوى المرشحين للمنافسة على المراكز الأولى، بقيادة تسيجاي ميكونين، بطل ماراثون دبي لعام 2014، هو وعدد من مواطنيه الموهوبين وذوي الخبرة، بمن فيهم فيكر بيكيلي الفائز بماراثون روما ولنس لعام 2022، وبطل ماراثون روتردام السابق أبيرا كوما وغبريتصادق ابراها، الفائز في مراكش وبراغ ومؤخراً في ليوبليانا. 

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