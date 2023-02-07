كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور تدشن أشواط الشيوخ



دبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات أشواط الشيوخ بمشاركة محلية وخليجية واسعة في «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، التي يتوقع أن تشهد مشاركة 773 صقاراً يتنافسون بوساطة 3880 طيراً على مدار أيام الحدث.

وجاءت انطلاقة أشواط الشيوخ قوية كما هو متوقع بالنظر لنخبة الفرق المشاركة فيها، حيث تنافست في اليوم الأول في أشواط جير شاهين، وفيها تألق فريق «إم 7» ليحصد شوط رمز الفرخ، بالطير «7» بزمن 16,856 ثانية، وكسب «أف 3» شوط رمز الجرناس، بالطير «3» بزمن 16,802 ثانية.

وقام دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتتويج الفائزين في فئة «العامة مفتوح»، حضر التكريم راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي، بعد إقامة 28 شوطاً على مدار أربعة أيام، وفي أشواط جير شاهين، تفوق سيف جمال الحريز في شوطي الرمز فرخ وجرناس، فكسب شوط الفرخ، بوساطة الطير «56» بزمن 17,757 ثانية، يليه ثانياً فريق جبي بالطير «ميراج»، ثم فريق ند الشبا بالطير «إس 63»، كما تفوق الحريز في شوط الجرناس، بالطير «عجيب» بزمن 18,005 ثانية.

وكسب حمد عبد الله العرجاني شوط النقدي أول فرخ، بالطير «النجاشي» بزمن 18,331 ثانية، يليه ياسر بن شعيب العتيبي بالطير «طرب»، ثم فريق ربدان بالطير «إس 63».

وتفوق فريق «إس بي كيه» في شوط النقدي أول جرناس، بالطير «لابق» بزمن 18,299 ثانية، يليه سيف جمال الحريز بالطير «مهيب»، ثم فريق ربدان بالطير «كفو».

وكسب محمد عبد الوهاب الهاجري شوط النقدي الثاني فرخ، بالطير «جي إي 21 مليون» بزمن 18,455 ثانية، يليه خالد ناصر الهاجري بالطير «أيه 66»، ثم برغش بن محمد المنصوري بالطير «خطير»، وتفوق محمد عبد الوهاب الهاجري في شوط النقدي الثاني جرناس، بالطير «ياس» بزمن 18,308 ثانية، وحقق أحمد عبد الوهاب الهاجري المركز الأول في شوط النقدي ثالث فرخ، بالطير «جي إس 33 بشير» بزمن 18,951 ثانية.

وفي أشواط جير تبع، كسب فريق ربدان شوط رمز الفرخ، بالطير «24» بزمن 18,202 ثانية، وحصد حميد محمد الطاير شوط رمز الجرناس، بالطير «النخبة» بزمن 17,939 ثانية، وتفوق فريق ربدان في شوط نقدي أول فرخ، بالطير «تي 38» بزمن 18,309 ثانية، وكسب حميد محمد الطاير شوط نقدي أول جرناس، بالطير «الكاس» بزمن 18,310 ثانية، وحقق فريق البحرين المركز الأول في شوط نقدي ثاني فرخ، بالطير «طامي» بزمن 18,447 ثانية.

وتفوق خالد ناصر الهاجري في شوط نقدي ثاني جرناس، بالطير «تي 65» بزمن 18,121 ثانية، ونال نفسه المركز الثاني بالطير «نمرود» بـ 18,489 ثانية، وحقق سعيد هلال المنصوري المركز الأول في شوط نقدي ثالث فرخ، بالطير «تي 1» بزمن 18,950 ثانية، ونال نفسه المركز الثاني بالطير «سجين» بـ 19,405 ثانية.

أما في أشواط بيور جير، فكسب فريق دبي شوط الرمز فرخ، بالطير «1230» بزمن 17,791 ثانية، ونال نفسه المركز الثاني بالطير «عناد» بـ 17,805 ثانية، وتفوق سيف جمال الحريز في شوط الرمز جرناس، بالطير «خصوصي» بزمن 17,656 ثانية، وكسب فريق دبي شوط نقدي أول فرخ، بالطير «1221» بزمن 17,869 ثانية، وتفوق فريق ند الشبا في شوط نقدي أول جرناس، بالطير «شايم» بزمن 17,704 ثانية، وحقق فريق دبي المركز الأول في شوط نقدي ثاني فرخ، بالطير «مشرف» بزمن 18,370 ثانية، كما حصد فريق دبي شوط نقدي ثاني جرناس، بالطير «93» بزمن 18,472 ثانية، وكسب فريق دبي شوط نقدي ثالث فرخ، بالطير «أر إكس» بزمن 18,553 ثانية.

وفي أشواط القرموشة، كسب السعودي أمين بن عبد الله الملاح، شوط رمز الفرخ، بالطير «جم» بزمن 17,219 ثانية، فيما تفوق حسين ناصر لوتاه في شوط رمز الجرناس، بالطير «إتش إل 4» بزمن 17,173 ثانية، وتفوق حمد عبد الله العرجاني في شوط نقدي أول فرخ، بالطير «مرعوشه» بزمن 17,577 ثانية، وكسب السعودي أمين بن عبدالله الملاح شوط نقدي أول جرناس، بالطير «إس أيه 877» بزمن 17,174 ثانية، وتفوق سعيد هلال المنصوري في شوط نقدي ثاني فرخ، بالطير «سهم 8» بزمن 17,141 ثانية.

وكسب القطري محمد سيف القبيسي شوط نقدي ثاني جرناس، بالطير «سمحه» بزمن 16,941 ثانية وتفوق البحريني محمد عبد الوهاب الهاجري في شوط نقدي ثالث فرخ، بالطير «جي 26 بروق» بزمن 17,419 ثانية.