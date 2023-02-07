نجوم الأولمبياد يشاركون في «ترايثلون أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن أسماء نخبة من أبرز المشاركين في بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون 2023 برعاية ضمان، والتي تقام على مدار يومي 3 و4 مارس المقبل في حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس، حيث تمثل البطولة المرتقبة أولى بطولات سلسلة الترايثلون العالمية.

ويشارك 10 من أبرز الرياضيين العالميين في صفوف فئة النخبة للرجال، ومنهم المصنف العالمي الأول وبطل العالم الفرنسي ليو بيرجر، إلى جانب لاعبين تمكن من هزيمتهما في نوفمبر الماضي للوصول إلى منصة التتويج في أبوظبي وهما الأميركي مورجان بيرسون، والبلجيكي المصنف في المرتبة الرابعة عالمياً جيل جينز. ويكتمل عقد النجوم ببطل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو كريستيان بلومنفلت.

كما يمكن للمشجعين متابعة البريطاني أليكس يي المصنف الثاني على العالم والحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو وبطل ألعاب الكومنولث، والفرنسي فنسنت لويس المصنف العالمي الخامس، وهايدن وايلد من نيوزيلندا، وهو المصنف الثالث عالمياً والحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو.

وفي هذا السياق قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «إن وجود نخبة من اللاعبين العالميين في بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون المرتقبة إشارة واضحة على المكانة الرفيعة للبطولة التي تستضيفها أبوظبي ضمن أجندة بطولات الترايثلون العالمية، ما يبرهن قدرة أبوظبي على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى مراراً وتكراراً، وتقديم نسخ مبهرة وناجحة بأعلى معايير الاحتراف العالمية».

وأشار العواني إلى أن تواجد اللاعبين العالميين يلهم أفراد المجتمع ويشجعهم على جعل الرياضة أسلوباً لحياتهم اليومية، كما يمنح المشاركين في مختلف سباقات الفئات العمرية من المشاركة جنباً إلى جنب مع أبطال اللعبة، ما يضفي المزيد من التميز والتشوق للبطولة المرتقبة«.

من جانبه قال خالد الفهيم، رئيس اتحاد الترايثلون:«من الرائع أن نشهد إقامة فعالية جديدة في أبوظبي بمشاركة هذه الكوكبة من الأبطال من جميع أنحاء العالم، والذين تمثل مشاركتهم مصدر إلهام حقيقي للمجتمع المحلي، وتعدّ واحدة من أسباب تزايد شعبية رياضة الترايثلون في الإمارات.»

أضاف:«إلى جانب سباقات النخبة، نتوقع مشاهدة المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات يشاركون بأعداد أكبر من أي وقت مضى في سباقات الفئات العمرية التي تجري ضمن بطولة الترايثلون العالمية أبوظبي. كما أن السباق سيمثل جولة تأهل للرياضيين الذين يأملون بتمثيل منتخب الإمارات في البطولة العالمية 2023 ببونتيفيدرا، إلى جانب كونه تجربة مجتمعية متميزة على مستوى عالمي«.

وقال البطل العالمي هايدن وايلد:«أتيت إلى أبوظبي في نوفمبر الماضي متطلعاً لتحقيق لقب بطل العالم، ولكن النتيجة لم تأتِ كما تمنيتها، إلا أنني الآن أكثر إصراراً على العودة والحصول على المركز الأول في مارس».

وأضاف:«قضيت وقتاً طويلاً في أبوظبي قبل انطلاق السباق في نوفمبر الماضي، وتعرفت على المدينة ومرافقها المثالية لي كلاعب محترف لتمكنني من الوصول إلى أعلى المستويات - ولهذا فأنا سعيد للغاية بالعودة من جديد».



أفريقيا تشارك بـ«جواد»



يشارك من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المغربي جواد عبد المولى، الذي أحرز لقب بطولة ترايثلون أفريقيا العام الماضي وأصبح أول رياضي من المنطقة يعتلي منصة التتويج في فعالية ضمن سلسلة بطولات الترايثلون العالمية.



24

في فئة النخبة للسيدات، يشارك 24 اتحاداً رياضياً وطنياً بعدد من النجمات وبطلات اللعبة ومنهن المصنفة الثانية عالمياً البريطانية جورجيا تايلر براون، البالغة من العمر 28 عاماً. وتتطلع حاملة الميداليتين الذهبية والفضية في أولمبياد طوكيو والميدالية الفضية في دورة ألعاب الكومنولث، إلى تحقيق إنجاز أفضل بعد حصولها على المركز الثاني في نهائيات البطولة العالمية للترايثلون في أبوظبي في نوفمبر الماضي.



6

يضم السباق في أبوظبي 6 من المصنفات العشرة الأوائل عالمياً، ومنهن المصنفة الثالثة تايلر سبيفي من الولايات المتحدة الأميركية، والتي تتنافس مع بث بوتر، الحاصلة على الميدالية البرونزية في ألعاب الكومنولث العام الماضي، والفرنسية كاساندرا بيوجران صاحبة التصنيف العالمي الثامن، والمصنفة التاسعة صوفي كولدويل من بريطانيا والمصنفة العاشرة ليوني بيريوت.



منافسة حادة

في سباقات البارا، يحظى المشجعون بمشاهدة نجوم بارالمبياد طوكيو مثل إيفا ماريا مورال بيدربرو، الحاصلة على الميدالية البرونزية في فئة PTWC التي تشهد منافسة حادة والتي تعود إلى المنافسات بعد ولادة طفلتها.