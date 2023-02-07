تشيلسي يستعين بـ«مدرب نيوزيلندا للرجبي»!

لندن (رويترز)

أعلن الفريق النيوزيلندي للرجبي، أن مدرب المهارات النفسي جيلبرت إينوكا سيلتحق بفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم في دور استشاري لفترة قصيرة.

ويعمل إينوكا مع الفريق النيوزيلندي منذ 2000 وشغل عدة مناصب منها مدرب المهارات النفسية لمدة 15 عاماً، وتوج بكأس العالم في 2011 و2015، وقضى فترة طويلة في صدارة التصنيف العالمي.

وعمل إينوكا كمدرب للمهارات النفسية في فريق نيوزيلندا للكريكيت خلال الفترة 1998-2004.

ويشتهر إينوكا بفلسفة عدم الاعتماد على أي شخص يضع مصلحته قبل الفريق أو يعتقد أنه يستحق معاملة خاصة من الناس، أو يثير ضجة كبيرة دون داع للحديث عما فعله في عمله.

ويعاني تشيلسي، الذي أنفق ببذخ على تدعيم صفوفه، هذا الموسم ويحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة من 21 مباراة، وسيلعب في ضيافة وستهام يونايتد يوم السبت المقبل.