الأربعاء 8 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بطولة المؤسسات الحكومية للشطرنج تُكرم أبطالها

بطولة المؤسسات الحكومية للشطرنج تُكرم أبطالها
7 فبراير 2023 13:30

الشارقة (الاتحاد)
اختتمت بطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج بنسختها الحادية عشرة على مستوى الهيئات والمؤسسات والدوائر الرسمية لحكومة الشارقة، والتي أقيمت بمشاركة 52 لاعباً ولاعبة من 25 هيئة ومؤسسة حكومية في الشارقة.
شهد حفل الختام وتكريم الفائزين الشيخ خالد بن حميد القاسمي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس نادي موظفي حكومة الشارقة، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعدد من أعضاء مجالس إدارتي كل من نادي موظفي حكومة الشارقة ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
وأسفرت نتائج البطولة والتي شهدت تنافساً كبيراً حتى الجولة الأخيرة، عن فوز اللاعب عثمان إبراهيم سالم من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بلقب البطولة، بعد حصوله على العلامة الكاملة 6 نقاط من 6 جولات، فيما تساوى ثلاثة لاعبين برصيد 5 نقاط.
وبعد اللجوء إلى أنظمة كسر التعادل جاءت النتائج النهائية، نالت الأستاذة الدولية خلود عيسى الزرعوني من دائرة التنمية الاقتصادية المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وحل ثالثاً اللاعب السيد عبد الفتاح إبراهيم من بلدية مدينة الشارقة، وجاء بالمركز الرابع اللاعب مصطفى محمود بشير من منطقة الشارقة التعليمية، فيما حل بالمركز الخامس اللاعب محمود حلمي من معهد الشارقة للتراث.
كما رصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز لأفضل ثلاث لاعبات في البطولة، وهن اللاعبة حورية الزرعوني من دائرة الخدمات الاجتماعية، واللاعبة مهرة آل علي من دائرة التنمية الاقتصادية، واللاعبة روينا أنتيكوينا من تعاونية الشارقة.

أخبار ذات صلة
صدارة سداسية لبطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج
إشادة بإنجاز «شطرنج العين»
حكومة الشارقة
الشطرنج
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
الرئيس الأوكراني وصل إلى المملكة المتحدة
عربي ودولي
الرئيس الأوكراني وصل إلى المملكة المتحدة
اليوم 15:57
طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا
عربي ودولي
دراسة حديثة تظهر عدم وجود متحورة جديدة لـ«كورونا»
اليوم 15:55
أرشيفية
عربي ودولي
إخماد حريق في مصفاة نفط روسية
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©