بطولة المؤسسات الحكومية للشطرنج تُكرم أبطالها

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت بطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج بنسختها الحادية عشرة على مستوى الهيئات والمؤسسات والدوائر الرسمية لحكومة الشارقة، والتي أقيمت بمشاركة 52 لاعباً ولاعبة من 25 هيئة ومؤسسة حكومية في الشارقة.

شهد حفل الختام وتكريم الفائزين الشيخ خالد بن حميد القاسمي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس نادي موظفي حكومة الشارقة، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعدد من أعضاء مجالس إدارتي كل من نادي موظفي حكومة الشارقة ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأسفرت نتائج البطولة والتي شهدت تنافساً كبيراً حتى الجولة الأخيرة، عن فوز اللاعب عثمان إبراهيم سالم من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بلقب البطولة، بعد حصوله على العلامة الكاملة 6 نقاط من 6 جولات، فيما تساوى ثلاثة لاعبين برصيد 5 نقاط.

وبعد اللجوء إلى أنظمة كسر التعادل جاءت النتائج النهائية، نالت الأستاذة الدولية خلود عيسى الزرعوني من دائرة التنمية الاقتصادية المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وحل ثالثاً اللاعب السيد عبد الفتاح إبراهيم من بلدية مدينة الشارقة، وجاء بالمركز الرابع اللاعب مصطفى محمود بشير من منطقة الشارقة التعليمية، فيما حل بالمركز الخامس اللاعب محمود حلمي من معهد الشارقة للتراث.

كما رصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز لأفضل ثلاث لاعبات في البطولة، وهن اللاعبة حورية الزرعوني من دائرة الخدمات الاجتماعية، واللاعبة مهرة آل علي من دائرة التنمية الاقتصادية، واللاعبة روينا أنتيكوينا من تعاونية الشارقة.