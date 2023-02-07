29 هدفاً حصيلة الجولة الـ20 من دوري «الأولى»

دبي (الاتحاد)

قفز فريق حتا إلى صدارة دوري الدرجة الأولى، بعد الفوز على منافسه الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الجولة الـ 20 في دوري الدرجة الأولى، ورفع حتا رصيده إلى 40 نقطة بفارق نقطتين عن الإمارات، الذي يتساوى مع دبا الحصن في 38 نقطة.

وشهدت الجولة الـ 20 من دوري الدرجة الأولى 8 انتصارات، حيث انتهت كل المباريات بفوز فريق على الآخر، ولم تظهر نتيجة التعادل خلال المواجهات الثماني التي جرت على مدار أربعة أيام.

جرت في اليوم الأول مباراة واحدة، حيث حقق دبا الحصن أكبر فوز في الجولة على حساب فرسان هسبانيا 4-1، فيما شهد اليوم الثاني مباراة واحدة أيضاً فاز فيها الرمس على بينونة 3-1.

وفي أولى مباريات اليوم الثالث، عاد التعاون بثلاث نقاط غالية من معقل مضيفه الذيد بعد الفوز عليه بهدف نظيف، وانتزع العربي فوزاً ثميناً على حساب ضيفه الجزيرة الحمراء 3-0.

في اليوم الأخير للجولة، جرت 4 مباريات، حيث تفوق العروبة على جلف أف سي 3-1، وفاز الحمرية على مضيفه مصفوت 2-1، وتغلب حتا على الإمارات في مباراة صراع الصدارة 3-2، فيما فاز الفجيرة على سيتي 3-2

ومع نهاية الجولة الـ 20 أصبح حتا في المركز الأول بـ 40 نقطة، يليه الإمارات ودبا الحصن 38، الحمرية 33، العربي ومصفوت 32، الجزيرة الحمراء 28، الذيد 26، فيما تتساوى فرق العروبة والتعاون والرمس وجلف أف سي في رصيد 24 نقطة، مسافي 23، الفجيرة 22، سيتي 13، بينونة 12، وأخيراً فرسان هسبانيا 6 نقاط.

وبلغت جملة الأهداف المسجلة خلال الجولة 29 هدفاً، بمعدل 3.6 هدف في المباراة الواحدة، وفشلت فرق الذيد والجزيرة الحمراء وفرسان هسبانيا في التسجيل، فيما احتفظت ثلاثة فرق أخرى بشباكها نظيفة وهي التعاون والعربي، ودبا الحصن.

على مستوى صراع الهدافين، لا يزال البرازيلي دييجو فارياس مهاجم الإمارات في المقدمة برصيد 17 هدفاً، متفوقاً على أقرب منافسيه فارس الجابري لاعب العربي بأربعة أهداف، والذي يتساوى مع مهاجم العروبة فيليب أستوبرفيك في 13 هدفاً، ويأتي خلفهما ليذييري نيفيس من الإمارات برصيد 12 هدفاً.