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«الفرسان» يعزف و«النواخذة» ينزف في «دوري 21»

«الفرسان» يعزف و«النواخذة» ينزف في «دوري 21»
7 فبراير 2023 12:30


معتصم عبدالله (دبي)

واصل شباب الأهلي العزف على إيقاع صدارة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة بالفوز 1-0 على مضيفه دبا المتراجع للمركز الرابع برصيد 26 نقطة، في واجهة مباريات «الجولة 15»، فيما تمسك الجزيرة بمقعد «الوصافة» بالفوز على خورفكان 3-2، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 30 نقطة.
شهدت بقية مباريات الجولة، صعود الشارقة للمركز الثالث برصيد 27 نقطة، بفوزه على ضيفه بني ياس 2-1، وسجل هدفي «الملك» عبدالعزيز الكعبي في الدقيقة 16، وسعيد الكعبي 19، فيما أحرز سنان الحمادي هدف «السماوي» في الدقيقة 38، ليتوقف رصيد الأخير عند 9 نقاط بالمركز الأخير.
وضرب العين «الخامس» برصيد 25 نقطة، بقوة في مواجهة ضيفه الظفرة 5-0، وشهدت المباراة تألقاً لافتاً لمهاجم «الزعيم» عيسى خلفان «19 عاماً» بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 9 و13 و25، فيما أضاف ناصر الشكيلي ومنصور الشامسي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 29 و46، ليبقى الظفرة برصيد 12 نقطة في المركز قبل الأخير.
وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الوحدة أمام ضيفه اتحاد كلباء، وافتتح سالم عبدالله التسجيل للعنابي في الدقيقة 32، وأدرك عبدالعزيز حمد التعادل للنمور في الدقيقة 88، وشهدت المباراة طرد حمدان المنهالي لاعب وسط الوحدة بالإنذار الثاني في الدقيقة 87، ورفع «العنابي» رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس مقابل 13 لاتحاد كلباء الثالث عشر.
واستعاد العميد ذاكرة النصر الغائبة في الجولات الأربع الماضية، بفوزه على ضيفه عجمان 2-3، وسجل أهداف الأزرق كودجو جان في الدقيقة 5، خالد عبدالله 58، وراشد سالم 68، فيما سجل هدفي البرتقالي ياسين جابري 29، وروكي مارسيانو 55، ورفع النصر رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع مقابل 18 لعجمان التاسع.
في المقابل، حسم التعادل 2-2 مباراة البطائح وضيفه الوصل، وسجل المهاجم عبدالله النقبي لاعب البطائح المنتقل من شباب الأهلي ثنائية فريقه في الدقيقتين 27 و94 في ظهوره الأول مع «الراقي»، فيما سجل هدفي «الإمبراطور» رودريجو ألميدا 17 وعتيق عصام 51، ورفع الوصل رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطتين أمام البطائح الحادي عشر.

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نتائج مباريات الجولة 15
الشارقة - بني ياس 2- 1
النصر - عجمان 3- 2
دبا - شباب الأهلي، 0- 1
خورفكان - الجزيرة 2- 3
البطائح - الوصل، 2-2
الوحدة - اتحاد كلباء 1-1
العين - الظفرة 5- 0
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ترتيب فرق الصدارة
شباب الأهلي 36 نقطة
الجزيرة 30
الشارقة 27
دبا 26

دوري تحت 21
اتحاد الكرة
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