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الرياضي

جوران يعالج الأخطاء الدفاعية بـ«الخلطة البرتقالية»

جوران يعالج الأخطاء الدفاعية بـ«الخلطة البرتقالية»
7 فبراير 2023 12:00


رضا سليم (دبي)
أعاد الصربي جوران مدرب فريق عجمان الاتزان إلى خط الدفاع في المباراة الأخيرة أمام النصر التي تفوق فيها برباعية مقابل هدف، وقدم الخط الخلفي مستوى جيداً في مواجهة هجوم العميد في ظل غياب 3 لاعبين أساسيين هم: السلوفيني ميرال قائد الدفاع الغائب للإصابة، ومحمد إسماعيل الظهير الأيمن الغائب للإيقاف، ووليد اليماحي الظهير الأيسر الغائب للإصابة، ولجأ جوران إلى توليفة من خلال إشراك أحمد عيسى في مركز الظهير الأيمين، رغم أن اللاعب دائماً يلعب في مركز الظهير الأيسر، كما دفع باللاعب سعود سعيد في مركز الظهير الأيسر بدلاً من وليد اليماحي المصاب، واعتمد المدرب على سعيد سليمان وعبدالله صالح في قلب الدفاع.
كان الفريق قد تعرض لأكبر خسارة هذا الموسم أمام العين بالخمسة وسبقتها الخسارة أمام شباب الأهلي، إلا أن الفريق عاد وقدم مستوى متميزاً أمام النصر في الجولة 15 وظهر الانسجام بين لاعبي الخط الخلفي، وهو ما يؤكد أن جوران لجأ إلى توليفة جديدة لتخطى أزمة الغيابات في صفوف الفريق، ومن المنتظر عودة محمد إسماعيل ووليد اليماحي أمام الشارقة في الجولة المقبلة يوم الجمعة.
في الوقت نفسه نجحت إدارة النادي في التعاقد مع محمد سيف آل علي الظهير الأيسر القادم من نادي الظفرة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، في صفقة تؤكد ما يسعى إليه جوران من تأمين دفاعات الفريق، في حال غياب أي لاعب، وشارك اللاعب في 133 دقيقة خلال 4 مباريات مع فريقه السابق بالدوري وسجل هدفاً واحداً.
على جانب آخر، انتشرت صور وفيديوهات لأطفال من جماهير عجمان وهم ينظفون مدرجات استاد راشد بن سعيد، عقب مباراة البرتقالي أمام العميد، وهي ظاهرة إيجابية بدأت في الانتشار بين جماهيرنا.

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