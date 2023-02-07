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12 رمية ثلاثية لتومسون في «سلة ثاندر»

12 رمية ثلاثية لتومسون في «سلة ثاندر»
7 فبراير 2023 11:09

 
أميركا (رويترز) 
أحرز كلاي تومسون 12 رمية ثلاثية، في أعلى حصيلة بالموسم الجاري، ليقود جولدن ستيت وريورز للفوز 141-114 على أوكلاهوما سيتي ثاندر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وأنهى تومسون المباراة بتسجيل 42 نقطة، لينجح في تعويض غياب زميله ستيفن كري متخصص الرميات الثلاثية.
وسجل تومسون الرميات الثلاثية من 16 محاولة، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 12 رمية ثلاثية على الأقل في أكثر من مباراة واحدة، ويحمل تومسون الرقم القياسي في عدد الرميات الثلاثية برصيد 14 رمية ناجحة.
واللاعب الآخر الذي سجل 12 رمية ثلاثية على الأقل في أكثر من مباراة واحدة، هو زميله كري الذي تعرض لإصابة في أربطة الركبة خلال فوز وريورز على دالاس مافريكس يوم السبت الماضي، حيث أحرز 13 رمية في مباراة و12 رمية في مباراة أخرى.
وحصيلة تومسون هي الأفضل في مباراة بالدوري منذ أحرز زاك لافين 13 رمية ثلاثية في نوفمبر 2019، وساهم تومسون بهذه الرميات الناجحة في تسجيل وريورز 26 من 50 رمية ثلاثية ليحقق الفريق فوزه الثاني على التوالي.
وفي مباراة أخرى، تألق يانيس أنتيتوكومبو واقترب من تحقيق ثلاثة أرقام مزدوجة للمباراة الثانية على التوالي خلال فوز ميلووكي باكس 127-108 على بورتلاند بليزرز.
وأحرز العملاق أنتيتوكومبو 24 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة ومرر ثماني كرات حاسمة، ليحقق باكس فوزه الثامن على التوالي.
ومني سان أنطونيو سبيرز بخسارته التاسعة على التوالي بالتعثر 128-104 أمام شيكاجو بولز الذي سجل لاعبه نيكولا فوتشوفيتش 22 نقطة وأضاف زميله أندريه دروموند 21 نقطة. 

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