« الأزرق» يزين شعار وليامز في «الفورمولا-1»



برلين (د ب أ)

كشف فريق وليامز البريطاني لسباقات سيارات فورمولا-1 عن سيارته الجديدة لموسم 2023، ورغم الرعاية الجديدة للفريق من شركة «الخليج» الدولية للبترول، والتي جرى الإعلان عنها أثناء الكشف عن السيارة، فإن الكسوة الجديدة للسيارة لا تتميز باللون الأزرق الفاتح والبرتقالي التقليدي لشركة النفط الأميركية. وبدلاً من ذلك، تبدو السيارة شبيهة بآليات العام الماضي، درجات مختلفة من اللون الأزرق وخطوط باللونين الأحمر والفيروزي.

وقال ماتيو سافادج رئيس مجلس إدارة الفريق: «شركة الخليج وفريق وليامز للسباقات يتشاركان ميراثاً هائلاً في عالم السباقات بهذه الشراكة». وعانى فريق وليامز، أحد الفرق العريقة في عالم فورمولا، خلال السنوات القليلة الماضية، وأنهى الموسم الماضي في المركز الأخير بالترتيب العام لفئة الفرق ببطولة العالم.

وجرى بيع الفريق، الذي أسسه فرانك وليامز، إلى مجموعة «دوريلتون كابيتال» الاستثمارية في 2020. ويقود السائقان أليكس ألبون ولوجان سارجينت، الذي حل مكان نيكولا لاتيفي، سيارتي الفريق في الموسم المقبل للبطولة. كما سيكون للفريق رئيس جديد بعدما رحل جوست كابيتو من منصبه هذا الشتاء، حيث سيخلفه في هذا المنصب جيمس فولفس رئيس التخطيط السابق في فرييق مرسيدس. وتنطلق فعاليات الموسم الجديد للبطولة بسباق جائزة البحرين الكبرى في الخامس من مارس المقبل.