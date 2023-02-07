الأندية في سباق مع الزمن قبل إغلاق «الشتوية»



مراد المصري (دبي)

دخلت أنديتنا في سباق مع الزمن لإتمام عمليات القيد الجديدة في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب سوق الانتقالات الشتوية في الساعة الخامسة مساء الغد، وذلك مع سعيها لتعزيز قوتها في النصف الثاني والأخير من الموسم.

وبعد بداية غاب عنها الحماس في بداية سوق الانتقالات الشتوية، بدأت الأمور تزداد سخونة في الأيام الأخيرة، خصوصاً على صعيد الأندية المتواجدة في مقدمة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، أو الباحثة عن الهروب من منطقة خطر الهبوط.

وبالمجمل وحتي يوم أمس، قامت الأندية بضم أكثر من 30 لاعباً، كان النصيب الأكبر من جانب النصر بضمه سبعة لاعبين، آخرهم حمدان الكمالي القادم من شباب الأهلي، إلى جانب بينيل ملابا، سمير ميميشفيتش، عبد العزيز صنقور، سلطان الشامسي، وسعود عبد الرزاق ومحمد برغش.

كما قام فريقا الظفرة ودبا الفجيرة بضم نحو 6 لاعبين لكل منهما، في محاولة أخيرة للهروب من شبح الهبوط.

فيما اكتفت فرق المقدمة بصفقات محدودة للغاية، بانتظار ما سيظهر من مستجدات، حيث يقترب الوصل من ضم لاعبين أجنبيين، لتعويض رحيل الثنائي البرازيلي جيلبرتو أوليفييرا وجيفرسون، فيما يبحث شباب الأهلي المتصدر عن محاولة ضم لاعب أجنبي بمواصفات تشكل دعماً فنياً أو غير ذلك بالاستمرار على التشكيلة الحالية، فيما هناك ترقب لتحركات من جانب العين الذي اكتفى بالكرواتي تين جيدفاج لتعزيز خط الدفاع.