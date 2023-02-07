الأربعاء 8 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الأندية في سباق مع الزمن قبل إغلاق «الشتوية»

الأندية في سباق مع الزمن قبل إغلاق «الشتوية»
7 فبراير 2023 11:30


مراد المصري (دبي)
دخلت أنديتنا في سباق مع الزمن لإتمام عمليات القيد الجديدة في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب سوق الانتقالات الشتوية في الساعة الخامسة مساء الغد، وذلك مع سعيها لتعزيز قوتها في النصف الثاني والأخير من الموسم.
وبعد بداية غاب عنها الحماس في بداية سوق الانتقالات الشتوية، بدأت الأمور تزداد سخونة في الأيام الأخيرة، خصوصاً على صعيد الأندية المتواجدة في مقدمة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، أو الباحثة عن الهروب من منطقة خطر الهبوط.
وبالمجمل وحتي يوم أمس، قامت الأندية بضم أكثر من 30 لاعباً، كان النصيب الأكبر من جانب النصر بضمه سبعة لاعبين، آخرهم حمدان الكمالي القادم من شباب الأهلي، إلى جانب بينيل ملابا، سمير ميميشفيتش، عبد العزيز صنقور، سلطان الشامسي، وسعود عبد الرزاق ومحمد برغش.
كما قام فريقا الظفرة ودبا الفجيرة بضم نحو 6 لاعبين لكل منهما، في محاولة أخيرة للهروب من شبح الهبوط.
فيما اكتفت فرق المقدمة بصفقات محدودة للغاية، بانتظار ما سيظهر من مستجدات، حيث يقترب الوصل من ضم لاعبين أجنبيين، لتعويض رحيل الثنائي البرازيلي جيلبرتو أوليفييرا وجيفرسون، فيما يبحث شباب الأهلي المتصدر عن محاولة ضم لاعب أجنبي بمواصفات تشكل دعماً فنياً أو غير ذلك بالاستمرار على التشكيلة الحالية، فيما هناك ترقب لتحركات من جانب العين الذي اكتفى بالكرواتي تين جيدفاج لتعزيز خط الدفاع.

أخبار ذات صلة
لاعبو «الميركاتو الشتوي».. «7 نجوم» في دوري «الأولى»
ورش وشراكات في «أسبوع شركات كرة القدم» بدبي
الميركاتو الشتوي
الميركاتو
النصر
أندية الإمارات
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
الرئيس الأوكراني وصل إلى المملكة المتحدة
عربي ودولي
الرئيس الأوكراني وصل إلى المملكة المتحدة
اليوم 15:57
طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا
عربي ودولي
دراسة حديثة تظهر عدم وجود متحورة جديدة لـ«كورونا»
اليوم 15:55
أرشيفية
عربي ودولي
إخماد حريق في مصفاة نفط روسية
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©