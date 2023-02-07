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فتح باب التسجيل للمشاركة في «أدنوك للمحامل الشراعية»

فتح باب التسجيل للمشاركة في «أدنوك للمحامل الشراعية»
7 فبراير 2023 10:30

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق أدنوك للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وهو يمثل الجولة الثانية لسباقات هذه الفئة، والذي من المقرر أن يقام يوم السبت المقبل، لمسافة 7 أميال بحرية، ومن المقرر أن يغلق باب التسجيل يوم الخميس المقبل.
وينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية السباق ضمن روزنامة الموسم البحري وفعاليات العام 2023، التي تتضمن العديد من السباقات التراثية للفئات المختلفة.
وتّوج المحمل «حشيم» لمالكه النوخذة محمد مروان عبد الله المرزوقي، بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وهو الجولة الأولى لهذه الفئة، وسط مشاركة أكثر من 50 محملاً من مختلف إمارات الدولة.
وتشهد سباقات فئة 22 قدماً دائماً مشاركة كبيرة، وفي كل المناسبات، وهي مخصصة للبحارة الشباب، وهم في طريقهم إلى السباقات الأكبر في الفئات الأخرى، ويحرصون فيها على خوض تجارب ترسخ قيم التراث البحري النبيلة، وتربط الماضي بالحاضر، وتعزز الهوية الوطنية.
وتواصل اللجنة المنظمة للسباق العمل على تنفيذ الخطة التنظيمية للسباق، من خلال اعتماد المحامل المشاركة، وتحديد نقطة الانطلاقة، والمسار وفق ظروف الطقس.
من جانبه، أكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن مشاركة أكثر من 50 محملاً في سباق الجولة الأولى، يؤكد المكانة الرفيعة لهذه الفئة من السباقات لدى الشباب الذين يحرصون على خوض هذه التجربة، والتعرف على تفاصيل ارتياد البحر.
وقال: المنافسة القوية التي شهدها سباق الجولة الأولى، تبشر بسباقات أكثر قوة وإثارة، مشيراً إلى أن الترتيبات للسباق تسير وفق البرنامج المعد، ونتوقع زيادة في عدد المشاركين في الجولة الثانية.

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