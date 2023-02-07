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الرياضي

ريال مدريد.. «الموعد الرسمي الخامس» مع العرب

ريال مدريد.. «الموعد الرسمي الخامس» مع العرب
7 فبراير 2023 09:45

مراد المصري (دبي)
يلتقي الأهلي المصري مع ريال مدريد الإسباني يوم غدٍ «الأربعاء» في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما ستكون المواجهة الرسمية الخامسة للأندية العربية أمام صاحب لقب «بطل أوروبا» 14 مرة، وجميعها جاءت في مونديال الأندية.
وكان النصر السعودي أول فريق واجه «الملكي»، وذلك في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية عام 2000، وخسر وقتها بنتيجة 1-3، ثم التقى «الميرينجي» مع الرجاء المغربي وتفوق عليه بنتيجة 3-2، وأقيمت المباراتان في دور المجموعات.
وانتظرت الأندية العربية 17 عاماً لتواجه ريال مدريد مجدداً، ووقتها أحرجه الجزيرة بالتقدم عليه بهدف، قبل الخسارة بالنهاية بنتيجة 1-2 في نصف نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي.
وتجدد الموعد في أبوظبي مرة أخرى، وهذه المرة بلقاء العين مع «البلانكوس» في نهائي كأس العالم للأندية وخسر «الزعيم» بنتيجة 1-4.
وستكون مواجهة الأهلي المصري، هي الخامسة لريال مدريد أمام الأندية العربية في هذه البطولة، وهو الذي سجل بالمحصلة 12 هدفاً واستقبل 5 أهداف في المواجهات الأربعة الماضية، وكان من اللافت أنه استقبل هدفاً على الأقل في جميع هذه المباريات.
وبالمجمل فإنه في 8 مواجهات سابقة للأندية العربية أمام نظيرتها الأوروبية في كأس العالم للأندية، فإنها خسرت جميع هذه المواجهات، حيث التقت أيضاً مع بايرن ميونيخ مرتين «الأهلي المصري والرجاء المغربي»، وكذلك تشيلسي الإنجليزي «الهلال السعودي»، وأيضاً برشلونة الإسباني «السد القطري».
يذكر أن ريال مدريد خسر ودياً أمام الفرق العربية في ثلاث مناسبات سابقة، منها أمام الأهلي في القاهرة عام 2001، وأمام النصر السعودي في 2008، وأمام الجيش الملكي المغربي في عام 1962، فيما يمتلك انتصارات وتعادلات امام فرق أخرى، لكن جميعها جاءت في مناسبات خارج الإطار الرسمي.

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