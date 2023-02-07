أتسو.. من «الأنقاض» إلى الإنقاذ

أكرا (أ ف ب)

أكدت تقارير تركية أن فرق الإنقاذ والطوارئ التركية نجحت في إخراج كريستيان أتسو من تحت أنقاض مبنى مدمر، فيما قالت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن قوات الإنقاذ التركية، تمكنت فعلياً من العثور على كريستيان أتسو، وهو على قيد الحياة.

وأضافت الصحيفة، أن أتسو تم نقله إلى المستشفى، بسبب إصابته في القدم اليمنى، ومعاناته من صعوبة في التنفس.

وتواجد الدولي الغاني كريستيان أتسو تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال وسوريا، وأودى بحياة ما لا يقل عن 3600 شخص في حصيلة مرشحة للارتفاع، وفق ما أعلن نائب رئيس نادي هاتاي سبور التركي الذي يحترف فيه لاعب نيوكاسل الإنجليزي السابق.

وانضم لاعب الجناح "31 عامًا" في سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور، الذي يشغل فيه تانر صفوت منصب المدير الرياضي.

من جهته قال الاتحاد الغاني لكرة القدم عبر حسابه على تويتر وقبل ساعات من العثور على اللاعب: "نصلي من أجل لاعب غانا الدولي كريستيان أتسو وضحايا الزلزال في تركيا وسوريا. نواصل جهودنا للتواصل مع مسؤولي هاتاي سبور والاتحاد التركي لكرة القدم نظرًا لصعوبة الوضع".

وتابع "أفكارنا وصلواتنا مع كريستيان أتسو وإخواننا وأخواتنا في تركيا وسوريا. نبقى آملين بأخبار ايجابية".

من جهته قال الرئيس الغاني نانا أفوكو-أدو عبر تويتر "صلواتنا وقلوبنا مع الناجين ونصلي لايجاد مواطننا الغاني كريستيان أتسو معافًا سليمًا".

أمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021، قبل ان ينتقل الى نادي الرائد السعودي.

وكتب نيوكاسل في تغريدة "نصلي من أجل بعض الاخبار الايجابية".

وسجل أتسو الأحد، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا(1-0) ضمن منافسات الدوري التركي.

وغرّد لاعب بورتو البرتغالي وملقا الاسباني السابق بعد اللقاء "انتصار مهم للفريق. سعيد لتسجيلي في المباراة".

خاض أتسو آخر مبارياته الدولية في سبتمبر 2019، علمًا أنه شارك في مونديال 2014 في البرازيل ولكنه غاب عن نهائيات قطر 2022.

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7,8 درجات عند الساعة 4:17 فجر الاثنين في التوقيث المحلي، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية "جنوب شرق" على مسافة 60 كيلومترًا من الحدود السورية.

أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجات.