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لاتسيو يهدر فرصة «الثالث» بالتعادل مع فيرونا

لاتسيو يهدر فرصة «الثالث» بالتعادل مع فيرونا
6 فبراير 2023 23:57

روما (رويترز) 
أهدر لاتسيو فرصة التقدم إلى المركز الثالث بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد تعادله 1-1 مع مضيفه فيرونا.
وانتزع فريق المدرب ماوريتسيو ساري التقدم في نهاية الشوط الأول، بتسديدة المهاجم بيدرو من داخل منطقة الجزاء.
لكن فيرونا أدرك التعادل بعد ست دقائق من الاستراحة، بواسطة ضربة رأس من سيريل نجونج.
وبعد بذلك بدقيقتين كاد داركو لازوفيتش أن يكمل انتفاضة فيرونا، لكن تسديدته ارتدت من القائم.
وصنع الفريقان عدة فرص لخطف الفوز، لكن في النهاية ارتضيا بالتعادل.
ويحتل لاتسيو المركز الرابع برصيد 39 نقطة متأخراً بنقطة واحدة عن غريمه روما، بينما يأتي فيرونا في المركز 18 من بين 20 فريقاً. 

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