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إنفانتينو يهنئ بالنسخة «الرائعة» من «أفريقيا للمحليين»

إنفانتينو يهنئ بالنسخة «الرائعة» من «أفريقيا للمحليين»
6 فبراير 2023 23:29

الجزائر(د ب أ)
أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بالنسخة السابعة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين «الشان»، التي اختتمت فعالياتها أمس الأول السبت، وذهب لقبها للسنغال بفوزها في المباراة النهائية على حساب الجزائر المستضيفة. 

وقال إنفانتينو، عبر حسابه على شبكة «انستجرام» لتبادل الصور: «تهانينا للاتحاد الجزائري لكرة القدم على التنظيم الرائع، وشكرنا موصول إلى كل من شارك في تنظيم بطولة رائعة». 

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وهنأ رئيس «الفيفا» منتخب السنغال، بعد تتويجه باللقب، وكتب: «تألقت السنغال وتمكنت من التتويج ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر». 

كان إنفاتينو، حضر حفل افتتاح البطولة على ملعب «نيلسون مانديلا» في العاصمة الجزائرية.

إنفانتينو
كأس أمم أفريقيا
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