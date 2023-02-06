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الرياضي

فهد الشامسي: الأجندة تجسد التطور المستدام وتعزز مكانة الدولة عالمياً

فهد الشامسي
7 فبراير 2023 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

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يؤكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن جو جيتسو الإمارات حقق العديد من المكاسب خلال العام الماضي، سواء على صعيد المنتخبات الوطنية، أو اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، مشيراً إلى أن الإمارات حققت إنجازات تاريخية في الألعاب العالمية «برمنجهام 2022» وبطولة العالم «أبوظبي 2022»، والصدارة الآسيوية في البحرين 2022، وأن كل هذا يعود في الأساس إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والاستراتيجية المدروسة لنشر وتطوير اللعبة واكتشاف المواهب وصقل الأبطال، وتوفير فرص الاحتكاك القوي من خلال البطولات المحلية والدولية.
وقال: «تتميز أجندة الموسم الجديد بالتنوع الكبير لبطولاتها، التي تستهدف المراحل السنية المختلفة، وتترجم استراتيجية الاتحاد القائمة على ضمان التطور المستدام وتطبيق أفضل البرامج وفقاً لأعلى المعايير الدولية في مجالات نشر وتطوير اللعبة واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال لتمثيل الوطن بأفضل صورة في كافة المحافل الدولية».
وتابع الشامسي: «تمثل فئة الأطفال والصغار مستقبل جو جيتسو الإمارات، وقد حرصنا على مواصلة تنظيم البطولات التي ترسخ حبهم للرياضة والتعلق بها، وتحفزهم على المشاركة، وتقديم الأداء الذي يمكنهم من الفوز، تمهيداً لدخولهم عالم الاحتراف».
وأوضح الشامسي أن أجندة الموسم الجديد، صممت وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات، وتطلبت الكثير من الجهد على صعيد التخطيط والمتابعة وتوحيد الرؤى، لمواصلة رحلة الإنجاز واستضافة أكبر البطولات العالمية، واستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب من دول العالم.
من أحدث إضافات هذا العام في أجندة الموسم بطولات الفنون القتالية المختلطة (MMA)، والتي تقام منافساتها خلال يناير ومارس ومايو، ويونيو وأغسطس، ونوفمبر، والتي تتضمن بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي تستضيفها أبوظبي في أغسطس المقبل، بمشاركة نخبة نجوم العالم، باعتبارها إحدى أبرز الأحداث على ساحة الفنون القتالية المختلطة العالمية.
وأكد الشامسي أن إضافة بطولة الفنون القتالية المختلطة إلى أجندة الموسم الجديد تثري المنافسات، وتفسح المجال لمحبي هذا النوع من الرياضات للتقدم بخطى ثابتة نحو احترافها، والإبداع فيها والانطلاق منها إلى العالمية، عبر الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاتحاد من كفاءات تدريبية عالية المستوى، وبنية تحتية رياضية نموذجية تمكن الممارسين من التطور البدني والذهني المستدام.

الجو جيتسو
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