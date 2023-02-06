إنتاج «الضغط العالي».. 10%!

عمرو عبيد (القاهرة)

لكل فريق منهجه الهجومي الخاص، يميل بعضهم إلى التنظيم الهادئ أو شن الهجمات السريعة، ويفضل بعضهم الدفاع المنظم والتحول بالمرتدات، بينما يملك بعضهم القوة الكافية لتنفيذ «الضغط العالي» ومحاصرة المنافسين وقت الخروج بالكرة وإجبار الدفاع على ارتكاب الأخطاء «القاتلة»، وقد يجمع الفريق الواحد أكثر من «تكتيك» لبلوغ مسعاه وهو الفكر الذي يتبعه عادة «الكبار»!

31

شهد «دورينا» تسجيل 31 هدفاً تم إنتاجها بصورة مباشرة عبر استخدام أسلوب «الضغط العالي»، وهو ما يمثل 9.8% من الحصاد التهديفي لجميع فرق دوري أدنوك للمحترفين، وبالطبع كان بينها 19 هدفاً تسببت فيه الأخطاء المباشرة من الدفاع وحراس المرمى، سواء بفقد الكرة أو تمريرها بصورة غير صحيحة نتيجة تأثير الضغط العالي لهجوم المنافس.

17

من المنطقي أن ترتفع معدلات التهديف بواسطة هذا الأسلوب في الأشواط الأولى نظراً لأنه يتطلب جهداً بدنياً أكبر من منفذ الضغط المتقدم المستمر، لكن الفارق في دورينا لم يكن كبيراً، إذ سجّلت الفرق 17 هدفاً بواسطته في الشوط الأول مقابل 14 في الثاني، بنسبتي 55% و45% على الترتيب في كل شوط، وبلغ تأثير الضغط العالي قمته في آخر ربع ساعة من الشوط الأول بإنتاج 8 أهداف، بينما سجّل أقل معدلاته بهدف وحيد في فترة «ما بعد التسعين».

18

نجاح تطبيق الضغط العالي ظهر بصورة كبيرة جداً عبر العمق الهجومي للفريق صاحب الهدف، وبالطبع ضرب منطقة قلب الدفاع المستقبل له بالنسب الأكبر، وسجل اللاعبون 18 هدفاً من العمق بنسبة 58% من الإجمالي، في حين انقسمت بقية النسبة إلى 29% بنجاح الجبهات اليُسرى في هذا الضغط مقابل 13% للجبهات اليُمنى.

8

بعض من تلك الأهداف أتى في لمح البصر بعد الضغط القوي والحصول على الكرة ثم تمريرها من لمسة واحدة لمسجل الهدف، وهو ما تكرر 8 مرات بواسطة التمريرات البينية في وضع فني منطقي جداً في مثل هذه الألعاب، بل إن 9 أهداف أخرى سجلها اللاعبون بـ«ضربة واحدة» من دون مساعدة، بعد تنفيذ الضغط العالي الجماعي أو الفردي واستغلال أخطاء التمرير أو فقط الكرة من الجانب الآخر.

6

وتم تسجيل 6 أهداف عبر هذا «التكتيك» بتسديدات قوية بعيدة المدى، حيث لم يتردد اللاعبون في تسديد الكرات المستخلصة فوراً من خارج منطقة الجزاء استغلالاً لحالة تفكك الدفاع، وبرز الأرجنتيني جاستون سواريز مع «السماوي» في هذا الأمر بتسجيله هدفين بالطريقة نفسها، وعلى الجانب الآخر اهتزت الشباك 5 مرات بعد توغل عميق جداً داخل منطقة الـ6 ياردات بعد نجاح الضغط العالي، وتألق ثنائي «الزعيم» لابا كودجو وسفيان رحيمي في ذلك بتسجيل الأول وصناعة الثاني.

4

يتصدر «الزعيم» و«الفرسان» قائمة أكثر الفرق نجاحاً في استغلال هذا النوع من الضغط الهجومي، حيث سجل كل منهما 4 أهداف بواسطة هذا الأسلوب، بينما أتى بعدهما «الفارس» و«الراقي» بـ3 أهداف مقابل هدفين لـ7 فرق، أبرزها «الملك» و«الإمبراطور» و«فخر أبوظبي»، في حين كان «البرتقالي» و«العنابي» و«النمور» الأقل تسجيلاً بهدف وحيد لكل فريق.