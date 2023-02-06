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الرياضي

%17.6 من أهداف الجولة «ركلات جزاء»!

%17.6 من أهداف الجولة «ركلات جزاء»!
7 فبراير 2023 02:37

معتصم عبدالله (دبي)

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لم يمنع إهدار السلوفاكي فيليب كيش لاعب وسط اتحاد كلباء ركلتي جزاء لفريقه خلال دقيقة واحدة في مباراة فريقه أمام ضيفه الوحدة 0-2، من تصدر أهداف «ركلات الجزاء» واجهة «الجولة 15»، والتي شهدت تسجيل 6 أهداف من علامة الجزاء بما نسبته 17.6% من جملة أهداف ركلات الجزاء في الموسم الحالي لـ «دوري أدنوك للمحترفين».
وتكرر إهدار ركلتي جزاء في مباراة اتحاد كلباء والوحدة للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين بعد الأولى في 2016 بوساطة ثنائي «العنابي» تيجالي وإسماعيل مطر، قبل أن يكرر فيليب كيش لاعب كلباء ذات السيناريو خلال دقيقة واحدة ضمن الجولة 15 للموسم الحالي، وكانت المباراة ذاتها شهدت افتتاح تيجالي للتسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة 22.
وشهدت 6 مباريات خلال «الجولة 15» التسجيل من علامة الجزاء، حيث كانت البداية بهدف الأرجنتيني كارتابيا لاعب شباب الأهلي لفريقه أمام دبا 5-1 حينما سجل الهدف الثاني، فيما جاء الهدف الشخصي الثاني للتونسي فراس بالعربي لاعب أمام عجمان أمام النصر 4-1 من علامة الجزاء.
وعزز لابا كودجو مهاجم العين صدارته لقائمة الهدافين برصيد 17 هدفاً، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه أمام مضيفه الظفرة 4-1 من علامة الجزاء، بدوره سجل فابيو ليما نجم الوصل الهدف الثاني لفريقه أمام البطائح 3-1 من ركلة جزاء، فيما سجل دودو لاعب خورفكان لفريقه أمام الجزيرة 1-1 من ركلة جزاء هي الثالثة في رصيد أهدافه بذات السيناريو أمام «فخر أبوظبي».

اتحاد كلباء
الوحدة
الجولة 15
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