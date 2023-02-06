كايو في الصدارة بـ «السيناريو السماوي»

علي معالي (دبي)

نجح البرازيلي كايو لوكاس، في أن يتصدر قائمة الهدافين في مباريات الشارقة أمام بني ياس، منذ أن جاء اللاعب، قادماً من الدوري البرتغالي في الانتقالات الشتوية لموسم 2019-2020، حيث سجل حتى الآن 6 أهداف في مرمى «السماوي» بدأت من موسم 2020-2021، وهو الموسم الذي سجل خلاله 6 أهداف بالدوري، وفي الموسم التالي الذي هز شباك المنافسين 14 مرة، منها 3 مرات في شباك بني ياس في مباراتي الدور الأول والثاني، ثم جاءت المباراة في الجولة 15، ونجح كايو في تكرار سيناريو الموسم الماضي بتسجيل هدفين في مباراة واحدة من الأربعة التي فاز بها الفريق، والطريف أنه في المباراتين اللتين سجل فيهما هدفين انتهت كل مباراة برباعية.

ولعل اللفتة السلبية التي فعلها البرازيلي في المباراة حصوله على بطاقة صفراء قد تحرمه من المشاركة مع فريقه في المباراة المهمة المقبلة أمام عجمان، مما سيجعل الروماني كوزمين يبحث عن البديل المناسب لهذه المباراة الحساسة، ويتصدر كايو قائمة هدافي «الملك» برصيد 8 أهداف من مشاركته في 13 مباراة بواقع 1046 دقيقة.

وكانت آخر رباعية قد سجلها الشارقة في مرمى بني ياس منذ 263 يوماً، والانتصار الأخير أسهم في بقاء «الملك» مطارداً لـ«الفرسان» على القمة بفارق نقطة لمصلحة شباب الأهلي.