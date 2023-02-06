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بالعربي.. «مايسترو البرتقالي»!

بالعربي.. «مايسترو البرتقالي»!
7 فبراير 2023 02:37

رضا سليم (دبي)

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خطف التونسي فراس بالعربي لاعب فريق عجمان الأضواء في الجولة الخامسة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما قاد فريقه للفوز برباعية على فريق النصر، حيث سجل هدفين وصنع الهدف الثالث، ليعتلي قمة الترشيحات ليكون نجم الجولة، رغم تألق عدد من اللاعبين منهم كايو لوكاس لاعب الشارقة، الذي سجل هدفين لفريقه، في مرمى بني ياس وعمر خربين مهاجم شباب الأهلي، الذي عاد إلى تألقه وسجل هدفين في مرمى دبا الفجيرة، وتوماس شانكالاي لاعب الوصل، الذي سجل هدفين في مرمى البطائح، إلا أن دور بالعربي لم يقصر فقط على تسجيل وصناعة الأهداف، بل كان «المايسترو»، الذي قام بـ«سيمفونية البرتقالي» في ليلة النصر، وقدم مستوى ولا أروع في المباراة.
ورفع نجم «البرتقالي» رصيده إلى 8 أهداف متصدراً قائمة الهدافين في فريقه، بالإضافة إلى أنه تساوى مع أندري يارمولينكو لاعب العين وكايو لوكاس لاعب الشارقة في المركز الخامس بقائمة الهدافين للدوري حتى الآن.
وسجل فراس الأهداف الثمانية في 1350 دقيقة خلال 15 مباراة، وهو يقترب من كسر رقمه السابقة الذي حققه مع الفريق في الموسم الماضي، بعدما سجل 12 هدفاً خلال 2250 دقيقة في 25 مباراة، ولم يسجل في موسمه الأول مع الفجيرة سوى 7 أهداف خلال 2070 دقيقة في 23 مباراة.
وهز النجم التونسي شباك حراس المرمى في 9 أندية وافتتح التسجيل هذا الموسم في مرمى الشارقة بالدور الأول، وسجل هدف الفوز على بني ياس في الجولة الخامسة، والتي انتهت 2-0، وخطف الفوز من البطائح بالهدف الذي سجله، وانتهت المباراة بفوز البرتقالي 2-1، ثم هدف الفوز على اتحاد كلباء في الجولة العاشرة، وهو نفس سيناريو ما حدث أمام الظفرة ثم هدف في مرمى شباب الأهلي، لتجمع أهدافه 15 نقطة من أصل 26 نقطة للبرتقالي في الدوري حتى الآن.
وسجل فراس في الدقيقة (94) مرتين في مرمى بني ياس ومرمى اتحاد كلباء ليخطف النقاط لـ«البرتقالي» بالعلامة الكاملة، بجانب أنه سجل في الدقيقة 86 بمرمى الظفرة ليحصد أيضاً 3 نقاط مهمة للفريق، إلا أنها المرة الأولى التي يسجل فيها هدفين في مرمى فريق في مباراة واحدة، رغم أنه فعلها في الموسم الماضي وسجل في مرمى الوصل والإمارات.
ويتصدر بالعربي قمة الهدافين في عجمان، يليه بريستيج مبونجو 6 أهداف، ووليد أزارو 3 أهداف، وعلي مدن هدفين، وهدف واحد لكل من عصام فايز وميرال.

عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
النصر
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