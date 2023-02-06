«برجيل» تشغل 60 عيادة للطب الرياضي في السعودية



أبوظبي (وام)

أعلنت شركة برجيل القابضة، عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مشترك مع شركة لجام للرياضة «لجام»، مالك ومشغل أكثر من 155 مركزاً رياضياً تحت سلسلة علامات «وقت اللياقة».

بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مقرّ وزارة الاستثمار في مدينة الرياض سيتم إنشاء وتشغيل شبكة تضم أكثر من 60 مركزاً للعلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل، والرعاية الصحية في أندية لجام في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مرافق إعادة التأهيل والطب الرياضي الشاملة في المدن الرئيسة في السعودية.

ستقدم المراكز خدمات العلاج الطبيعي، والخدمات الصحية بما في ذلك حقن الفيتامينات، وغرفة الأوكسي والعلاج بالتبريد، بالإضافة إلى خدمات الطب التكميلي بما في ذلك الأيورفيدا والعلاج الطبيعي، مع التركيز بشكل خاص على الطب الرياضي وعلاجات إعادة التأهيل المتقدمة. كما ستقدم المراكز أيضاً خدمات طبية متخصصة في علاج الآلام، ومشاكل الجهاز العضلي الهيكلي، والأمراض العصبية.

وسيتم تفعيل هذه الشراكة من خلال شركة تم تأسيسها حديثاً بموجب قوانين السعودية، حيث يمتلك كل من برجيل القابضة ولجام للرياضة حصة متساوية تبلغ 50%. وتجري شركة برجيل القابضة أيضاً مناقشات لتشغيل وصيانة عدد من أصول المستشفيات في المملكة، بالإضافة إلى شراكات محتملة منفصلة في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة: إن تعاوننا مع لجام لتقديم خدمات عالية الجودة في مجال إعادة التأهيل والطب الرياضي أمر مهم لبدء عملياتنا في السعودية، المشهورة بحبها للرياضة، وخاصة كرة القدم، وسيستفيد الرياضيون المحترفون من جميع المستويات والشباب الشغوفون من الخدمات الشاملة، بدءاً من الوقاية إلى إعادة التأهيل، والتي سيتم تصميمها وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة، وستؤدي هذه الخدمات إلى إنشاء نظام دعم على مستوى عالمي يُمكّن هؤلاء الرياضيين من رفع مستوى أدائهم، كما أننا ملتزمون بدعم رؤية السعودية 2030، والتي تقر بأهمية الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الرياضة من أجل الرفاهية.

من جانبه قال علي بن حمد الصقري رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة: إن هذه الخطوة تؤكد التزام الشركة بتسخير إمكاناتها لرفع مستوى الرعاية الصحية واللياقة البدنية وتحقيق حياة أكثر صحة للعقل والجسد.

وتأتي شراكتنا مع برجيل القابضة، الشركة الرائدة في مجال خدمات الرعاية الصحية لضمان تقديم الخدمات الطبية الرياضية المتكاملة باتباع أفضل المعايير الطبية العالمية.