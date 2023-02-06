يوفنتوس يلعب على الأهداف الصغيرة

روما (أ ف ب)

أكد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، الاثنين، أن "ضمان البقاء" في الدوري الإيطالي لكرة القدم، أصبح الهدف الأول لفريقه بعد حسم 15 نقطة من رصيده على خلفية صفقات انتقال مشبوهة.

ووصف المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي المباراة المرتقبة أمام ساليرنيتانا في ختام المرحلة 21 الثلاثاء، بأنها "مبارزة مباشرة" ضد منافسه صاحب المركز السادس عشر المتخلف بنقطتين عنه: "في الوقت الحالي، نملك 23 نقطة بالمركز 13.

نحتاج إلى الوصول إلى 40 نقطة لإنقاذ أنفسنا، الأمر يبدو مضحكاً، ولكن هذا ما هو عليه".

وأضاف "علينا أن نضع لأنفسنا بعض الأهداف الصغيرة والتقدم خطوة تلو الأخرى. في البداية اللحاق بصاحب المركز الثاني عشر "فيورنتينا" ثم الفرق الأخرى التي أمامنا".

وأردف: "من خلال القيام بذلك، سنفوز بالمباريات، وهذا سيساعدنا في الاستعداد والتحفيز قبل مبارياتنا في الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا"، وهما لقبان في مرمى فريق "السيدة العجوز" لإنقاذ موسمه المعقد.

ويلعب يوفنتوس بمواجهة نانت الفرنسي في ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" في 16 و23 فبراير، كما بلغ نصف نهائي كأس إيطاليا حيث ضرب موعداً مع إنتر في أبريل المقبل.

وقال أليجري إنه سيفتقد أمام ساليرنيتانا لجهود لاعب وسطه الدولي الفرنسي بول بوجبا، الذي تعرض لانتكاسة جديدة الأسبوع الماضي بسبب انزعاج عضلي في فخذه، عقب عودته من إصابة تعرض لها في ركبته اليمنى في يوليو وأجريت له جراحة في أوائل سبتمبر.

ولم يلعب بوجبا بقميص يوفنتوس منذ عودته إلى صفوفه الصيف الماضي، بعد ست سنوات من مغادرته إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحسمت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي للعبة في 20 يناير 15 نقطة من رصيد يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين. ومع ذلك، أعلن النادي الواقع في تورينو عن طعن القرار أمام لجنة التحكيم التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية لإلغاء هذه العقوبة.