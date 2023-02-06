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ليدز يقيل مدربه

ليدز يقيل مدربه
6 فبراير 2023 20:39

لندن (رويترز)

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أعلن ليدز يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إقالة المدرب الأميركي جيسي مارش اليوم الاثنين.
ويحتل ليدز المركز 17 متقدماً بمركز واحد على منطقة الهبوط.
وكان مارش تولى تدريب ليدز في فبراير من العام الماضي، بعد رحيل الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، وقاده لضمان البقاء في الدوري في الجولة الأخيرة.
وقال ليدز في بيان: "نود توجيه الشكر إلى جيسي وفريقه على جهودهم ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل.
"إجراءات التعاقد مع مدرب جديد تتم في الوقت الحالي وسنبلغ الجماهير خلال الأيام المقبلة".
وانتصر ليدز في أربع من 20 مباراة في الدوري هذا الموسم، وخسر عشر مرات وتعادل في ست مناسبات.
وقاد مارش البالغ عمره 49 عاماً الفريق للفوز في 11 من 37 مباراة منذ توليه المسؤولية، وكان آخر انتصار 4-3 على بورنموث في الخامس من نوفمبر.
وسبق لمارش تدريب رازن بال شبورت لايبزيج ونيويورك رد بولز وسالزبورج النمساوي.
ويحل ليدز ضيفاً على مانشستر يونايتد ثالث الترتيب في الدوري يوم الأربعاء.
ويملك ليدز 18 نقطة مثل إيفرتون صاحب المركز 18، لكنه خاض مباراة أقل من جميع الفرق التي تأتي من المركز 11 وحتى الأخير. 

ليدز يونايتد
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
إيفرتون
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