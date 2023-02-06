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الرياضي

رسمياً.. كيروش مدرباً لـ«العنابي»

رسمياً.. كيروش مدرباً لـ«العنابي»
6 فبراير 2023 20:37

الدوحة (د ب أ)

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الاثنين رسمياً، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش في منصب المدير الفني للمنتخب الأول. 

وكتب الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "البرتغالي كيروش مدرباً للعنابي"، لكن من دون الخوض في تفاصيل العقد. 

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وتولى كيروش المسؤولية الفنية لمنتخب العنابي خلفاً للمدرب الإسباني فيليكسيس سانشيز، الذي جرى إقالته عقب كأس العالم.
وخرج منتخب قطر من بطولة كأس العالم التي جرت على أرض،ه بعد خسارته في جميع مبارياته الثلاث التي خاضها خلال ظهوره الأول في المونديال. 

كما رحل كيروش عن تدريب منتخب إيران عقب خروج الفريق من دور المجموعات، بعد أن فاز في مباراة واحدة وخسر في مباراتين. 

وسبق لكيروش أيضاً تدريب منتخب مصر لكنه فشل في الصعود بالفراعنة إلى كأس العالم، ليرحل عن منصبه.

كيروش
كأس العالم
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