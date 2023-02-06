حمدان الكمالي «سابع» صفقات «العميد»

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي النصر ضم المدافع حمدان الكمالي قادماً من نادي شباب الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2022- 2023، ليكون سابع صفقات "العميد" في "الميركاتو الشتوي" والخامس على صعيد اللاعبين المواطنين، بعد عبد العزيز صنقور ومحمد برغش وسعود عبدالرزاق وسلطان الشامسي.

وعبر الكمالي عن سعادته بالانضمام للعميد، وقال في تصريحات لحساب ناديه الجديد: "فخور بانضمامي للعميد وسأسخر كل خبراتي لخدمة فريقي"، وأضاف: "النصر ناد كبير ولابد أن يعود إلى مكانته المعهودة بجهود اللاعبين وتكاتفنا معاً وسنقاتل في التدريبات والمباريات من أجل تحقيق ذلك".

ويحتل النصر المركز 12 في ترتيب "دوري أدنوك للمحترفين" برصيد 11 نقطة، وكان "الأزرق" خسر في مباراته الأخيرة في الجولة 15 أمام مضيفه عجمان 1-4.