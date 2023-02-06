«الإعصار» يصطاد «الصقور» ويستعيد صدارة «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

استعاد فريق حتا، صدارة دوري الدرجة الأولى من منافسه الإمارات بالفوز 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد حمدان بن راشد، في قمة ختام «الجولة 20»، والتي شهدت فوز الحمرية على مصفوت 2-1، وتفوق الفجيرة على مضيفه سيتي 3-2، فيما تغلب العروبة على جلف إف سي 3-1.

وشهدت مواجهة القمة بين «الإعصار» وضيفه «الصقور» تقدم الضيوف بهدف عصام سحيتيت في الدقيقة 12، ورد «أصحاب الأرض» بتسجيل ثلاثة أهداف بواسطة أفوبي في الدقيقة 24، جابريل سانتيني 30، و«البديل» محمد خلفان 52، فيما سجل واندرسون هدف تقليص الفارق للصقور في الدقيقة 73.

ورفع حتا رصيده إلى 40 نقطة من 18 مباراة في الصدارة، مقابل 38 للإمارات «الوصيف» من 19 مباراة بالتساوي مع دبا الحصن «الثالث»، فيما عزز الحمرية مركزه الرابع برصيد 33 نقطة، مقابل 32 للعربي الخامس.