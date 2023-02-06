صدارة سداسية لبطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج



الشارقة (الاتحاد)

انطلقت مساء الأحد فعاليات النسخة الحادية عشر من بطولة الشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

شهد حفل الافتتاح الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وحميد علي العبار نائب رئيس نادي موظفي حكومة الشارقة.

يشارك في البطولة 52 لاعباً ولاعبة من 25 هيئة ومؤسسة حكومية في الشارقة هي: الإدارة العامة للدفاع المدني وبلدية مدينة الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة ومعهد الشارقة للتراث ومنطقة الشارقة التعليمية وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير(شروق) وهيئة طرق ومواصلات الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وشركة بيئة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والهلال الأحمر وهيئة مطار الشارقة ومجمع القرآن الكريم ودائرة الأوقاف بالشارقة ودائرة الثقافة والإعلام ومصرف الشارقة الإسلامي ونادي دبا الحصن وهيئة الشارقة الصحية والجامعة القاسمية ومدينة الشارقة للإعلام - شمس ودائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة المالية المركزية والمستشفى القاسمي بالشارقة ودائرة التسجيل العقاري.

أسفرت نتائج منافسات اليوم الأول عن تصدر ستة لاعبين بالعلامة الكاملة برصيد ثلاث نقاط من ثلاث جولات وهم: محمود حلمي من معهد الشارقة للتراث وسيد عبد الفتاح إبراهيم من بلدية مدينة الشارقة وعثمان إبراهيم سالم من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والأستاذة الدولية خلود عيسى الزرعوني دائرة التنمية الاقتصادية وعبد الله مراد عيسى من مدينة الشارقة للإعلام – شمس ومحمد خلف عبد الغني من بلدية مدينة الشارقة.

وأكّد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن ما حققته البطولة من نجاحات في النسخ السابقة عملت على جذب العديد من اللاعبين من كافة المؤسسات الحكومية بالإمارة، مشيراً إلى أن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة تهدف إلى تنمية روح المنافسة الشريفة في أجواء أسرية وهي فرصة جيدة للتعريف بأنشطة وفعاليات النادي، كما وجه ابن خادم الشكر إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافته للبطولة وتنظيم الجوانب الفنية للمنافسات وإلى وسائل الإعلام التي لها دور كبير في تعريف المجتمع برسالة النادي وأهدافه.

من جهته ثمّن م. وهيب جعفر الزرعوني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج جهود نادي موظفي حكومة الشارقة لتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تقوم بدورها على نشر لعبة الشطرنج بين مختلف الشرائح، مؤكداً أن نادي الشارقة للشطرنج بكافة إمكاناته يفتح أبوابه لاستقبال كافة البطولات التي تنظمها المؤسسات والهيئات المختلفة بالشارقة.