سون.. الأفضل في آسيا كالعادة

سلطان آل علي (دبي)

أعلنت صحيفة Titan Sport الصينية عن جائزة أفضل لاعب آسيوي للعام 2022.

وحقق الكوري الجنوبي هيونج مين سون جائزة الأفضل للمرة السادسة على التوالي والثامنة بالمجمل خلال 10 نسخ للجائزة التي انطلقت في عام 2013.

نجم توتنهام ومنتخب كوريا الجنوبية حقق الجائزة لعام 2022 بتفوق كاسح، حيث جمع 256 نقطة، فيما حقق وصيفه الإيراني مهدي طارمي 126 نقطة فقط، بينما جاء نجم الهلال السعودي سالم الدوسري في المركز الثالث بـ112 نقطة.

وتسيد الهلال قائمة الأفضل في آسيا، حيث حضرت من الفريق 5 أسماء مختلفة، أولها سالم الدوسري في المركز الثالث، كما حل محمد كنو في المركز 12، والمهاجم النيجيري إيجالو في المركز 22، ومن بعده سعود عبدالحميد في المركز 24، والحارس محمد عويس في المركز 29. ولا يوجد أي لاعب عربي أو خليجي غير لاعبي الهلال الأربعة المذكورين.

كما ضمت القائمة أسماء آسيوية بارزة مثل قلب دفاع نابولي الكوري كيم الذي جاء رابعاً، ونجم برايتون المتألق الياباني ميتوما خامساً، وزميله في فرانفكورت كامادا سادساً.

وتعتمد هذه الجائزة على اختيارات 60 صحفياً وممثلاً للدول الآسيوية في القارة، إضافة إلى أصحاب الخبرات والإعلاميين المخضرمين.