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التحكيم الإماراتي يشارك في دورات «الآسيوي»

التحكيم الإماراتي يشارك في دورات «الآسيوي»
6 فبراير 2023 18:15

دبي (الاتحاد)
تشارك مجموعة من الحكمات والحكام الواعدين خلال شهر فبراير الجاري في عدد من الدورات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لحكمات النخبة، إلى جانب مشاركة الحكام الواعدين في برنامج أكاديمية الاتحاد الآسيوي للحكام الواعدين.
تشارك الحكمتان خلود الزعابي وأمل جمال، في دورة الاتحاد الآسيوي للحكام والحكام المساعدين النخبة الإناث، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث تنطلق الدورة اليوم، وتستمر إلى يوم الجمعة المقبل.
ويشارك في برنامج أكاديمية الاتحاد الآسيوي للحكام ضمن الدفعة الرابعة كل من سيف أحمد المصعبي، وسهيل عبد الله الملا، وتقام الدورة بكوالالمبور في الفترة من 13 إلى 17 من فبراير الجاري، فيما يشارك خالد علي الملا وناصر علي يوسف ضمن الدفعة الثانية في الفترة من 20 إلى 24 من الشهر الجاري.
وتأتي مشاركة الحكمات والحكام الإماراتيين في هذه الدورات في إطار مساعي اتحاد الكرة الهادفة لتطوير مستوى الحكام ورفع قدراتهم، ليكونوا جاهزين للمشاركة في إدارة بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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