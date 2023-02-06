رئيسة «دولي الطاولة»: الإمارات قادرة على النجاح في استضافة كل البطولات

معتصم عبدالله (دبي)

عبرت السويدية بيترا سورلينج رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، عن ثقتها في نجاح الإمارات تنظيم البطولة الدولية للشباب والناشئين والأشبال «تحت 19,17,15,13، و11 عاماً»، والمقررة خلال الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر المقبل، بالتزامن مع احتفال اتحاد كرة الطاولة بيوبيله الذهبي بمناسبة مرور 50 عاماً على إشهار الاتحاد في أكتوبر 1973.

وعبرت سورلينج في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، على هامش حضورها نهائي «بطولة الدولة الثانية لفردي الأشبال تحت 12 عاماً»، والتي اختتمت «الأحد» بنادي الوصل في دبي، عن سعادتها بزيارة الإمارات ولقاء رئيس وأعضاء اتحاد كرة الطاولة، وقالت: «سعدت بلقاء داوود الهاجري رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، والأمين العام ومساعد الأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة، ومتحمسة للغاية بعودة بطولات كرة الطاولة إلى الإمارات، التي تمتاز بجودة المرافق والإمكانات التنظيمية العالية».

وأضافت: «أثق في أن تنظيم بطولة الشباب في أكتوبر المقبل في دبي سيكون ناجحاً جداً، وأتمنى أن تكون تلك البطولة هي الأولى في سلسلة بطولات قادمة تقام بالإمارات».

وانتخبت بيترا سورلينج «52 عاماً» رئيساً للاتحاد الدولي لكرة الطاولة بالتزكية في نوفمبر 2021، لتكون ثامن رئيس في تاريخ الاتحاد الدولي وأول امرأة تتولى المنصب، بعدما تدرجت اللاعبة السابقة في العمل الإداري بالاتحاد لتصل إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية قبل انتخابها رئيساً بالتزكية.

وشهدت سورلينج بحضور حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد الطاولة، وأحمد البحر الأمين العام المساعد، وعبدالرحمن المنهالي عضو مجلس الإدارة المدير المالي، ومحسن الدمرداش مدير الاتحاد، ختام بطولة «الدولة الثانية لفردي الأشبال تحت 12 عاماً»، والتي أقيمت بنادي الوصل بدبي مساء الأحد، بمشاركة 60 لاعباً في الأدوار التمهيدية وصولاً للنهائي الذي جمع الشارقة والنصر.

وتوجت سورلينج بحضور أعضاء الاتحاد، أحمد سعيد المسيبي لاعب نادي الشارقة بطلاً لفردي الأشبال الثانية بعد حصده «الذهبية»، على حساب منافسه يوسف الحواي لاعب نادي النصر والذي احتل مركز «الوصافة»، فيما نال الثنائي ناصر متعب المري «الوصل»، ومحمد سعيد المسيبي «الشارقة» جائزة المركز الثالث، وهي المرة الثانية على التوالي التي يتوج فيها أحمد المسيبي بالبطولة ذاتها خلال الموسم الحالي 2022- 2023 بعد فوزه بلقب النسخة الأولى في أكتوبر 2022.

وأشادت سورلينج بالمستوى المميز لنجوم الغد من لاعبي الأشبال في أندية كرة الطاولة، وقالت: «استمتعت بحضور جانب من البطولة المقامة لفئة سنية صغيرة أعمارهم لم تتجاوز الـ 11 عاماً، لكنهم أظهروا إمكانيات فنية كبيرة، وسأقوم بمتابعة هذه المجموعة من اللاعبين، وأنا واثقة أن بعضهم سيكونون نجوماً عالميين في المستقبل».

وأضافت: «شعرت بالانبهار بسبب المستوى الفني المتقدم جداً للاعبين الصغار في الإمارات وبالحماس والشغف الذي أظهروه في المباريات، ورسالتي لهم ألا يتوقفوا عن التعلم والتطور وأن يهتموا بتدريباتهم وأن يستمتعوا بهذه الرياضة لأن الاستمتاع سيمنحهم الاستمرارية والقدرة على التطور واللعب في مستويات أعلى، وأنا واثقة أنني سأشاهد هذه المواهب الرائعة في البطولات العالمية في المستقبل».

وحول برنامج زيارتها للمنطقة الخليجية، أوضحت بيترا سورلينج: «هذه هي السنة الثانية لي في منصب رئيس الاتحاد الدولي، وأنا سعيدة بتواجدي في المنطقة الخليجية حالياً، وبرؤية كرة الطاولة تزدهر مجدداً بعد فترة جائحة كوفيد-19»، لافتةً إلى أن محطتها السابقة قبل الوصول إلى الإمارات كانت في عمان للحضور والمشاركة في «بطولة العالم للرواد لكرة الطاولة» والتي أقيمت بالعاصمة مسقط.

وتابعت: «شهدت العديد من البطولات خلال الفترة الماضية على مستوى المنطقة في العاصمة القطرية الدوحة وفي عمان والأردن أيضاً، وهذا يثبت أن المنطقة بشكل عام ما زالت تتمتع بالنشاط وبالقدرة على تنظيم بطولات للاعبين بمختلف أعمارهم، ومن المهم دائماً بالنسبة لنا كاتحاد دولي أن نرى العديد من الاتحادات المحلية وهي تدير نشاطها بشكل منتظم وتساهم في انتشار اللعبة بتنظيمها للبطولات العالمية والإقليمية على غرار الاتحادات العربية والخليجية في الوقت الحالي».

ولخصت بيترا سورلينج خطة عملها الطموحة في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة في 4 محاور رئيسية، وشملت توحيد عائلة كرة الطاولة في جميع أنحاء العالم وإنهاء الخلافات الداخلية بهدف المحافظة على سير النشاط دون عوائق، والثاني في تطبيق الحوكمة بشكل مثالي ودقيق، إضافة إلى ضمان نمو اللعبة بضمان مستقبل أفضل للأعمار الصغيرة من ممارسي تنس الطاولة، والاستدامة بازدهار اللعبة تنظيمياً وتسويقياً واجتماعياً كونها رياضة قادرة على إلهام الشباب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

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