فناربخشه يواجه الزلزال التركي بجهود الإغاثة

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

تعهد نادي فناربخشه التركي لكرة القدم، بالمساعدة في جهود الإغاثة إثر وقوع زلزال قوته 8. 7 درجة على مقياس ريختر في منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، صباح اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الزلزال، الذي كان مركزه محافظة كهرمان مرعش جنوب البلاد، أسفر عن مقتل 912 شخصاً في تركيا وحدها، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن سوريا شهدت مقتل 320 شخصاً.

وقال أردوغان إن عدد المصابين بلغ 5383 شخصاً لكن الأرقام تواصل الارتفاع، وقد سجل مرصد "قنديلي" التركي للرصد وأبحاث الزلازل أكثر من 100 هزة ارتدادية.

وقال الدكتور هالوك أوزينر رئيس مرصد قنديلي في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" :"نحو 53 منها تتجاوز قوتها أربع درجات (على مقياس ريختر)."

وتعد أضنة وكذلك غازي عنتاب، التي تبعد 20 ميلاً فقط (32 كيلومتراً) عن مركز الزلزال، من بين أكثر المدن التي تأثرت بقوة بالزلزال الذي شعر به سكان قبرص أيضاً.

ويجري فناربخشه، النادي الذي يقع مقره في إسطنبول ويعد واحداً من أكبر أندية تركيا، محادثات للمساعدة في جهود الإغاثة، حيث يتطلع إلى حشد أعضاء النادي، الذين يقولون إنهم يشكلون أكبر منظمة من نوعها في البلاد.

وذكر النادي في بيان نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "سنقف مع بلادنا."

وأضاف: "نادينا يستعد لاتخاذ خطوات بعد كارثة الزلزال الذي شعرت به العديد من المدن، خاصة في كهرمان مرعش."

كذلك نشر نادي جالطه سراي قائمة بأشياء مطلوبة وطالب بجمع التبرعات في مجمع علي سامي ين الرياضي، من بينها حقائب للنوم وكذلك أغذية للأطفال وغيرها.